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越南政府总理范明政会见出席阮富仲总书记国葬的中国政协主席王沪宁
范明政总理高度评价中国媒体和各界人士近日纷纷发表文章和评论，表达对阮富仲总书记的敬意和哀思。范明政强调，这体现了中国党、国家和人民对两党两国关系的高度重视和特殊感情，也体现了阮富仲总书记为越中关系作出的贡献。
范明政总理回顾了阮富仲总书记和习近平总书记、国家主席对越中关系特别是2022年和2023年两位总书记历史性互访，将两国关系提升为全面战略合作伙伴关系，构建具有战略意义的越中命运共同体的特别印记。范明政重申，越南党和国家始终将发展同中国党和国家长期稳定友好合作关系视为客观要求和战略选择，以及越南外交政策的首要优先。
范明政强调，越方愿同中方一道，按照阮富仲总书记和习近平总书记、国家主席“六个更”既定方向，推动落实两国高层所达成的共识，重点推进高层和各级代表团互访与接触；加强两国各部委和地方之间的合作，密切越南祖国阵线与中国政协的合作；增进人文交流；加强理论工作、党建和治国理政经验交流；深化各领域务实合作，特别是经贸、投资、交通基础设施互联互通合作；落实好两国高层关于更好管控和解决海上分歧的协议和共识。
王沪宁同志向坚定的马克思主义者，越南党、国家和人民的杰出领导人，中国人民的伟大朋友阮富仲总书记表达中国党、国家和中国人民的沉痛哀悼。
王沪宁同志强调，中国坚定支持越南走适合越南国情的发展道路，继续推动社会主义建设事业不断发展；相信，两党、两国传统友谊和全面合作关系将沿着习近平总书记、国家主席和阮富仲总书记关于进一步深化和提升中越全面战略合作伙伴关系，构建具有战略意义的中越命运共同体的既定方向行稳致远。（完）