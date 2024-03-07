越南政府总理范明政会见出席东盟—澳大利亚特别峰会各国领导人

越南政府总理范明政在会见中表达了加强东盟各支柱和越南与各国在政治外交、经济投资、国防安全、教育培训等领域合作关系的愿望；强调越南将与各国携手共建一个团结统一的东盟，发挥其在处理地区安全和战略问题上的核心作用。



值此机会，范明政邀请各国高级领导人派遣部长级代表出席将于于4月23日在越南首都河内举行的东盟未来论坛。



东盟—澳大利亚关系50周年特别峰会东道国澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）表示，很期待范明政总理对澳大利亚进行正式访问，推动澳越两国关系迈上新台阶。



老挝人民民主共和国政府总理宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）同意会与越南配合，推动两国高层达成的协议落到实处，感谢越南支持老挝担任2024年东盟轮值主席国。



文莱达鲁萨兰国苏丹哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚（Haji Hassanal Bolkiah）同意推动文越两国高层互访，促进两国清真领域合作，希望早日再访越南。



印度尼西亚总统佐科·維多多（Joko Widodo同意促进两国农业合作，尤其是在大米贸易、水产养殖领域的合作，建议越南支持Vinfast集团在印度尼西亚投资于电动汽车领域。



泰国总理斯雷塔‧塔维信（Srettha Thavisin）同意尽快举行越泰两国政府联合委员会会议，促进两国经济对接。



菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr）提议菲律宾与越南两国在水稻种子生产以及应对包括厄尔尼诺现象在内的气候变化领域密切合作。

新加坡总理李显龙（Lee Hsien Loong）同意促进实施越南-新加坡工业园（VSIP）项目，加强两国在数字化转型、绿色经济、数字经济等领域合作。



马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣（Anwar Ibrahim）希望向越南学习借鉴吸引外资（FDI）的经验，认为两国应在吸引外资方面保持密切协调，同意推动两国高层互访，促进签署清真领域的合作协议。



新西兰总理克里斯托弗·卢克森（Christopher Luxon）高度评价越南在东盟的作用，重申将在解决地区事务上与越南及东盟其他国家保持密切配合。



东帝汶总理夏纳纳·古斯芒（Xanana Gusmao）表示希望尽快正式访问越南，感谢越南支持东帝汶早日加入东盟。



东盟秘书长高金富恩（Kao Kim Hourn）高度评价在东盟秘书处工作的越南干部，同意将增加在秘书处工作的越南干部数量，确认将出席在越南举行的东盟未来论坛。（完）