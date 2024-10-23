越南政府总理范明政会见俄罗斯联邦副总理亚历山大·诺瓦克

越通社特派记者报道，刚刚抵达俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国喀山市出席2024年金砖国家峰会之后，当地时间10月23日上午，越南政府总理范明政会见了俄罗斯联邦副总理亚历山大·诺瓦克（Alexander Novak）。俄罗斯联邦经济发展部部长马克西姆·列舍特尼科夫（Maksim Reshetnikov）和工业和贸易部部长安东·阿利哈诺夫（Anton Alikhanov）在座。

越南政府总理范明政在会见上强调，长期以来，越南和俄罗斯两国政治外交关系日益良好发展，特别是普京总统2024年6月对越南进行国事访问后，以及两国高层领导人多次交流与接触继续为巩固两国各领域合作发展提供可靠的政治基础。

范明政总理强调，越南始终将俄罗斯视为越南外交政策的首要合作伙伴之一；希望与俄罗斯政府一道，在互惠互利的基础上，寻找加强未来合作的解决方案，特别是在双方都有优势和潜力领域的合作。

俄罗斯联邦副总理亚历山大·诺瓦克表示，普京总统和俄罗斯政府领导人高度重视与越南的全面战略伙伴关系，认为越南是俄罗斯在亚太地区的首要合作伙伴。

在许多国家转向使用绿色能源并尽量减少全球气候变化带来的有害影响的背景下，范明政总理建议俄罗斯政府继续关注，并推动与越南的新合作机会，同时继续发挥两国在这一重要领域所签署的合作文件的成效。范明政总理强调，越南政府始终欢迎，并为包括石油和天然气企业在内的俄罗斯企业关注、扩大在越南的投资与业务创造有利条件。

值此之际，越南政府总理范明政诚挚邀请亚历山大·诺瓦克副总理和两位俄罗斯部长访问越南，并向俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京（Mikhail Mishustin）转达早日安排访问越南的邀请。（完）