越南政府总理范明政对库德里亚绍夫·谢尔盖一行此次访越表示欢迎，并强调，越南始终将对俄油气合作视为越南与俄罗斯全面战略伙伴关系的主要支柱之一，其中越南国家工业与能源集团（PVN）与扎鲁别日石油公司之间的传统和可信赖合作具有重要作用。



政府总理对俄罗斯在越南争取民族独立和国家建设发展进程中始终与越南并肩同行并提供支持表示感谢，并认为越南国家工业与能源集团与俄罗斯扎鲁别日石油公司之间的合作项目不仅带来经济效益，更有助于巩固战略互信、加强能源安全、培训人力资源并提升越南的技术能力。越南政府一直关心和支持越俄石油联营公司（Vietsovpetro）和俄越石油联营公司，其体现在多项为联营公司活动创造便利的政府间协定和议定书中。



范明政强调，越南政府支持越南国家工业与能源集团与俄罗斯扎鲁别日石油公司在确保投资效益和各方利益和谐、遵守越南法律法规的原则下，继续研究和扩大投资活动，并建议两家企业继续交换意见，寻求进一步提升联营公司活动的措施，以及本着建设性和友好精神及时解决合作过程中的障碍，确保双方利益。



俄罗斯扎鲁别日石油公司总经理库德里亚绍夫·谢尔盖对范明政的意见表示赞成，并对近期越南人民因遭受自然灾害、洪灾，造成重大人员伤亡和财产损失表示同情。



越南政府总理范明政会见俄罗斯扎鲁别日石油公司总经理库德里亚绍夫。图自越通社

库德里亚绍夫·谢尔盖向范明政汇报了与越南国家工业与能源集团的合作成果，并表示，除了与越南，具体是与越南国家工业与能源集团的油气合作、扩大项目外，扎鲁别日石油公司希望将合作扩展到能源、矿产等其他领域。该公司领导希望在越南建设一个能源中心。



范明政认为，俄越在油气领域的合作从勘探、开采到加工没有限制，并强调，越南始终为包括扎鲁别日石油公司在内的俄罗斯油气公司在越南开展经营活动创造便利条件。



范明政建议，双方积极落实已签署的文件，保持经常性沟通交流，以解决困难、推动项目有效实施。



范明政建议，扎鲁别日石油公司继续关心并为俄越石油联营公司在俄罗斯的活动创造便利条件，提升其运营效率，确保合理产量，以及投资勘探新的潜在区块。特别是，双方研究合作开展投资并在第三国开展油气服务。（完）