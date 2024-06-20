越南政府总理范明政会见俄罗斯总统弗拉基米尔·普京

6月20日下午，越南政府总理范明政在政府总部会见了正在访问越南的俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京。

范明政对普京在《越俄友好关系基本原则条约》签署30周年之际访问越南表示欢迎，祝贺俄罗斯在普京总统领导下取得的巨大成就，相信普京总统将继续关心支持越南及越俄全面战略伙伴关系。

范明政强调，越南感谢前苏联和当今俄罗斯人民为越南争取民族独立斗争和当前建设与保卫国家事业给予的宝贵支持和帮助。希望双方密切配合，为两国传统友谊和多方面合作注入新动力。

普京总统表示，越南是值得信赖的长期合作伙伴，两国关系在政治外交、经贸、文化、教育、科技和民间交流等领域的取得了许多积极进展，政治互信不断加强，为经济及其他领域合作注入了动力。

普京表示，此次访越之行是双方交流和商定促进经贸、科技、能源、人文交流等领域合作，进而深化全面战略伙伴关系的良好机会。

范明政表示，双方应充分发挥《越南与欧亚经济联盟自由贸易协定》的作用，同时建议俄方消除各类贸易壁垒，为两国增进贸易往来创造便利条件。

在投资方面，双方支持俄罗斯在越南开展一些有关基础设施、城铁、地铁、可再生能源等领域的大型项目，为两国企业在对方国家开展业务创造有利条件。

范明政强调，石油、天然气和能源合作是越俄经济合作的重要支柱，建议双方密切配合，及时为合作项目排除困难，提高油气勘探合作项目效益。双方支持扩大在液化天然气、海上风电等新能源、清洁和可再生能源领域的合作，为实现可持续发展目标作出贡献。

两国领导人一致同意进一步推进科技、通信、文化、体育、旅游、劳务等领域合作，加强越南语和俄语在两国的教学和推广。

两国领导人高度评价旅娥越南人和旅越俄罗斯人在促进两国传统友谊的作用。范明政建议俄方继续为旅俄越南人创造有利条件。

两国领导人就共同关心的地区和国际问题交换了看法，一致同意继续在联合国、东盟、亚太经合组织等多边机制保持密切配合。普京总统对越南在乌克兰问题上的客观平衡立场表示理解。

范明政表示，越南支持根据国际法和《联合国宪章》，考虑有关各方的合法利益，以和平方式解决争端和分歧，进而促进地区和世界和平、稳定与发展的原则。愿参与拥有有关各方参与的国际努力，寻求解决乌克兰问题的和平和长久解决方案。

对于东海问题，双方支持在国际法和《联合国宪章》特别是1982年《联合国海洋法公约》基础上以和平方式解决争端；确保航行与飞越安全和自由；支持全面落实《东海各方行为宣言》，尽快达成具有约束力的“东海行为准则”（COC）。

范明政表示相信普京总统此访将成为越俄传统友谊和全面战略伙伴关系的重要里程碑。（完）