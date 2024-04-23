越南政府总理范明政会见俄罗斯律师协会主席谢尔盖·斯捷帕申

4月23日下午，越南政府总理范明政在政府驻地会见了正在对越南进行工作访问的俄罗斯联邦律师协会主席——俄罗斯前总理谢尔盖·斯捷帕申（Sergey Stepashin）。

范明政对近年来越俄两国政治关系持续推进，双方代表团互访和高层交往频繁表示高兴。2024年3月26日，越共中央总书记阮富仲已与俄罗斯总统普京通电话。普京总统已接受2024年访问越南的邀请。此外，两国经贸关系得到进一步推进，但仍未能与双方潜力和愿望相称。

范明政建议两国继续加强政治互信，推动高层互访；本着利益和谐、风险共担的精神，排除两国经济投资合作项目面临的困难和障碍；促进两国各部委、地方合作和经验交流；推动教育培训合作、文化艺术交流、旅游、民间交流等。

为推动落实两国高层领导人所达成的协议，范明政建议俄罗斯联邦律师协会和越南律师协会同有关机构审查并有效落实合作协议，加强经验交流，继续参与制定两国合作法律框架，积极促进经贸投资合作。

谢尔盖·斯捷帕申感谢范明政拨冗会见，并强调，俄罗斯重视并愿意加强与越南在各领域的关系；他本人将继续为促进两国关系，特别是在范明政总理所提出的领域和内容上的合作做出贡献。（完）