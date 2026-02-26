越南政府总理范明政会见俄罗斯塔斯社社长安德烈

2月25日下午，越南政府总理范明政在河内会见了正在对越南进行工作访问的俄罗斯联邦塔斯社社长安德烈·孔德拉绍夫（Andrey Kondrashov）。



范明政对安德烈·孔德拉绍夫一行访越表示欢迎，并强调，越南始终重视并希望不断发展与俄罗斯联邦在所有领域中的传统友谊和全面战略伙伴关系，这符合两国人民的共同利益，也有利于地区和世界的稳定、合作与发展。



范明政认为，新时期越俄合作不仅为两国带来发展利益，而且必须成为一种基于经受住时间考验关系的健康的国际关系典范。



范明政表示，越俄传统友谊、互信和全面战略伙伴关系在过去取得了积极进展。其中，政治-外交关系得到有力推动，两国各级代表团接触与互访频繁。特别是，在越南共产党第十四次全国代表大会成功召开后不久，苏林总书记与普京总统通电话，生动地证明了两国间高度的政治互信和紧密的联系。



范明政说，国防-安全、能源-石油合作继续是越俄关系的重要支柱。尽管面临诸多困难，但两国经济-贸易、投资合作仍保持稳定增长。2025年，双方贸易额达48亿美元



范明政补充说，目前两国正处于发展新时代，两国领导人和人民选择继续加强全面战略伙伴关系，扩大各领域实质性有效合作，努力将经贸合作提升到与政治关系相称的水平。



双方代表合影。图自越通社

政府总理认为，在上述进程中，需要新闻媒体机构的积极参与，以传播正能量，并对越通社和塔斯社很早便建立合作关系，以及在两国不同发展阶段陪伴两国发展进程感到高兴。



政府总理建议越通社和塔斯社继续加强更紧密的合作，特别是在数字化转型、使用俄语和越南语人力资源培训、有效维护合作渠道方面；提供准确的信息；建立有效的协调机制，以发现和处理影响两国安全与利益的虚假和恶意信息。



范明政强调，越南政府始终支持并为越通社开展与塔斯社的合作项目和计划创造便利条件。



安德烈·孔德拉绍夫表示，此访期间，塔斯社和越通社已签署新时期合作协议，重点在数字化转型、信息交换、业务交流、人力资源培训、打击假新闻等领域开展合作。



安德烈·孔德拉绍夫说，两家通讯社将紧密配合，落实政府总理的意见，为在新形势下维护、培育和深化越俄良好传统关系和全面战略伙伴关系作出贡献。



此外，塔斯社和越通社将紧密配合，并动员亚太通讯社组织（OANA）内的各家通讯社加强信息宣传，支持各自国家的发展以及越俄关系。（完）