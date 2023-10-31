越南政府总理范明政会见俄罗斯内务部长

10月31日下午，越南政府总理范明政在政府驻地会见了正在对越南进行工作访问的俄罗斯联邦内务部部长弗拉基米尔·亚历山大罗维奇·科洛科利采夫大将一行。

范明政总理强调，越南人民永不会忘记俄罗斯人民为越南争取民族解放和国家统一的斗争事业以及当今国家建设和发展事业中给予的衷心支持和帮助。

范明政总理向俄罗斯内务部长介绍越南外交政策和“四不”国防政策并强调，越俄关系是同志加兄弟的传统关系。越南始终重视与俄罗斯联邦的全面战略伙伴关系，视俄罗斯为越南最优先的合作伙伴之一，愿继续与俄罗斯在各领域开展务实有效的合作，为两国人民的共同利益、地区和世界和平稳定与发展做出贡献。

双方在会见中一致认为，经贸合作在双边关系中发挥着重要作用，不过贸易往来仍然不多。 油气能源合作取得可喜成果。河内至伊尔库茨克直航已正式复航，两国首都直航复航计划正在制定中。俄方一直为旅俄越南人社群创造条件、保障安全。

俄罗斯内务部长强调，越南始终在俄罗斯联邦外交政策中占有优先地位；愿进一步深化俄越全面战略伙伴关系，特别是在政治、经贸、人文、旅游、人力资源培训等领域。

俄罗斯内务部部长向范明政总理通报俄罗斯内务部与越南公安部之间的关系以及其与越南公安部长苏林大将的会谈结果，其中强调，双方同意加强两国各级代表团互访；促进犯罪预防和控制领域的经验交流与合作；研究建立两国公民保护协调机制的可能性；在多边论坛上相互支持。

范明政总理对此给予高度评价，同时建议两国进一步促进各级别特别是高层代表团互访，有效落实现有合作机制，本着利益和谐、困难共担的精神共同探讨和破解合作瓶颈，从而进一步加强双边合作。（完）