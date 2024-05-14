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越南政府总理范明政会见伊朗警察部队司令阿赫迈雷扎
范明政介绍越南国情时表示，越南正在建设社会主义民主、社会主义法治国家、社会主义定向市场经济，并重点实施体制机制完善、高素质人才培养、基础设施建设三大战略突破。
因此，越南已取得重大且具有历史意义的成就，正如越共中央总书记阮富仲所强调：“我国从未有过像今天这样的潜力、基业、地位和国际声誉。”目前，越南已成为世界40个最大经济体之一，越南贸易规模跻身全球前20名，在全球百强国家品牌中排名第32位。
伊朗警察部队司令阿赫迈雷扎强调，越南在伊朗外交政策中扮演着十分重要的地位，并认为，越伊两国合作前景广阔，同时希望进一步深化与越南在经济贸易等领域的合作关系。
阿赫迈雷扎通知其此前与越南公安部长苏林大将间的会谈结果时强调，双方签署了《越南公安部与伊朗警察部队间的合作谅解备忘录》。
范明政高度评价会谈结果，并相信双方将积极、有效展开所取得的结果，为深化两国关系作出贡献。
范明政建议，双方继续有效落实越南国会主席访问伊朗期间双方领导所达成的协议内容；促进2024年内召开越南-伊朗联合委员会第十次会议；加强各级，特别是双方高层互访，进一步了解两国合作潜力与需求。
范明政说，双方应推动，将经贸投资合作是两国合作的重要内容之一。同时，充分利用双方在农产品进出口、清真食品等领域的潜力。
另外，双方应加强教育培训、旅游、劳务等领域的合作，推进民间交流和地方间合作。
双方还就共同关心的地区和国际问题展开讨论，一致同意加强在国际论坛上的合作与支持。（完）