越南政府总理范明政会见以色列劳工部长

范明政表示，相信此次访问将进一步推动越以两国在政治、经济和贸易等方面的合作，特别是在劳动和就业领域。



范明政强调，越南始终重视与以色列的友谊与多方面合作关系，并将以色列视为越南在中东地区的重要伙伴。



值此以色列独立77周年纪念日之际，范明政祝愿以色列在国家建设与发展事业中取得更大成就。



范明政指出，科技与人力资源是两国能够互补的重要领域。他提议以色列支持越南在科技、创新、数字化转型和创业方面的发展，而越南将为以色列提供高素质的人力资源。



越南政府总理范明政在会见以色列劳工部长拉比·约阿夫·本·图尔。图自越通社



为落实上述合作方向，范明政建议两国最迟于2025年6月前完成《越以劳务合作协定》的谈判与签署，并统一有效的实施机制；合作内容包括劳动力的技能培训、职业能力、外语、文化与法律知识等，同时推动双方在劳动就业领域的双边合作项目，包括软件设计等新兴领域。



本·图尔部长指出，此次访问旨在进一步巩固和发展以色列劳工部与越南内务部之间现有的合作关系，以及两国间特别是在劳动合作领域的整体合作关系。他表示，以色列愿意与越南在包括高科技、软件、能源等所有领域开展合作。



本·图尔指出，以色列当前，尤其在建筑领域，劳动力短缺严重。他高度评价越南劳动力的素质，认为其完全符合以色列的需求，并表示以色列希望并愿意为更多越南高技能工人提供就业机会。



对于范明政总理提出的加快《劳务合作协定》谈判与签署进程的建议，本·图尔表示赞同。他建议，在正式签署协议之前，两国企业可直接开展合作，推动越南劳工赴以色列工作。



自1993年建交以来，越以双边关系持续良好发展。2023年，越南成为东盟首个与以色列签署自由贸易协定（FTA）的国家，这也是越南在中东地区签署的首个FTA。2024年，两国双边贸易额达32.4亿美元。目前，以色列是越南在中东地区的第二大投资伙伴，在越南投资超过1.5亿美元。（完）