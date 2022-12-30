越南政府总理范明政会见人民公安“历史见证人”

12月30日，越南政府总理范明政在河内会见了抗美救国时期参加反破坏性战争和反间谍特种兵突击战的人民公安“历史见证人”。

越南公安部长苏林大将、各部委领导同100位历史见证者参加了见面会。

会上，范明政总理表示，自从成立以来的77年间，人民公安力量一直出色完成各项工作任务，为建国卫国事业作出了重要的贡献，无愧于越南党和国家及人民的信任。

回顾人民公安的辉煌历史，范明政总理表示，1961年至1972年，以人民公安力量为核心，越南军民迅速发现并逮捕了敌人的数百名间谍，有力打击了敌人的间谍行动，打击“破坏性战争”，加上其他战线的胜利，迫使美国回归到谈判桌上，签署了《巴黎协定》，结束越南战争。

范明政总理强调，抗美救国时期打击间谍行动和“破坏性战争”所积累的经验教训至今仍有巨大的意义，突出了人民公安力量的伟大，宣传教育年轻一代的人生理想。

范明政总理对人民公安力量近年来取得的积极成就给予好评，同时指出，今后人民公安的工作任务依然繁重。因此，必须充分发挥团结协作精神，不断努力克服困难，智慧勇敢，开拓创新，再创佳绩，真正成为党、国家和人民可靠的武装力量，为建国卫国事业做出更大的贡献。（完）