4月26日下午，越南政府总理范明政在会见正在访问越南的亚洲生产力组织（APO）秘书长英德拉·普拉达纳·辛加维纳塔（Indra Pradana Singawinata）先生时建议APO协助越南完善在生产力领域上的机制政策、人力资源培训、具体项目实施、科学管理经验、资源开发及促进国际合作；建议 APO 选择越南作为提高生产力的典范，眼下从重点的具体项目开始。

越南政府总理范明政对APO秘书长英德拉·普拉达纳·辛加维纳塔先生就任后选择越南作为外访的首站表示欢迎，这证明了越南与APO之间正在稳固且快速发展的战略伙伴关系。范明政总理高度赞赏 APO 在区域生产力，尤其是越南生产力发展过程中所发挥的作用。

越南增幅总理范明政建议APO和秘书长先生关注并创造条件促进资源支持活动，特别是派遣专家帮助越南制定和实施基于科学、技术和创新的提高生产力项目；支持越南在APO框架内开展支持项目，以促进和实施培训计划，帮助教育和培训机构普及生产力，进而在全国范围内普及生产力；支持并与越南一道于2023年10月成功举办由越南科学与技术部主持的国家生产力论坛等。

亚洲生产力组织秘书长英德拉·普拉达纳·辛加维纳塔先生表示，越南在亚洲生产力组织中占有特殊地位。他评价说，越南具备提高生产力的基础。越南人民勤劳、耐劳，具有高度的奉献精神；越南发展势头良好，正在努力实现到2045年成为高收入发达国家的目标和路线图。尤其是越南是政治、经济、社会最稳定的国家。

赞同越南政府总理范明政所提出的各项建议，亚洲生产力组织秘书长英德拉·普拉达纳·辛加维纳塔先生承诺磋商和支持越南提高体制建设能力；制定计划和组织实施计划；监督和检查过程；动员各级和各部门提高劳动生产率。目前，选择一些重点的具体问题和具体内容。（完）