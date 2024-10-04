越南政府总理范明政会见亚太地区女科学家和工程师

10月4日上午，越南政府总理范明政会见赴越南出席亚太女科学家和工程师网络会议的代表和越南妇女联合会下属的越南女性知识分子协会领导人。

越南政府总理范明政高度赞赏亚太女科学家和工程师网络会议（INWES-APNN）每年举行一次并在各国之间轮流举办，为杰出女科学家分享知识和经验创造了一个共同论坛，肯定杰出女科学家为解决人类、地区和各国的紧迫问题所发挥的重要作用，为亚太地区乃至世界的可持续发展和繁荣作出了贡献。

范明政总理表示，越南女性知识分子协会主办的2024年亚太女科学家和工程师网络会议是越南女性知识分子队伍积极开展国际科技合作的生动体现。范明政总理强调，在几千年建国卫国事业中，越南历来重视知识分子，认为“贤才是国家元气”。越南共产党确定：“建设一支全面强健的知识分子队伍，就是建设和培育国家元气的投资”。

几十年来，越南坚持可持续发展目标，将科学技术作为最高国策，同时始终弘扬女性作用，不断努力促进性别平等，培养女科学家队伍，为女性发挥才能、超越自我创造最佳条件，从而为国家、地区和世界做出贡献。经过近40年的革新，在党的领导下，加上全国人民和国际友人，其中包括知识分子和女性知识分子的重要贡献，越南取得了许多具有历史意义的伟大成就。

越南已成为中等收入发展中国家，人均国内生产总值（GDP）较革新前增长58倍，2023年达到4300美元；越南在全球主要经济体中排名第34位，被列入全球贸易规模最大的20国集团之列。越南被联合国认定为实施千年目标的领先国家之一；被国际社会视为友谊和治愈战争伤口的象征。

范明政总理申明，越南政府强化并大力推动现代技术研究、转让和应用方面的国际合作，以促进发展；为包括女性知识分子在内的知识分子队伍发挥才干、积极性、参与创业创新创造有利条件；不断完善机制和政策；大力投资科技研究和基础设施，促进绿色和数字化转型。同时，越南优先安排财力，重点培养高素质人力资源，提高科技研发现代化管理能力；鼓励科学技术在生产生活中的创造性和应用。

值此之际，越南政府总理范明政谨致谢意，并希望国际女科学家和工程师网络继续关注并与越南密切配合、分享经验；为越南女性知识分子与世界各地的专家、科学家和高科技企业联系，学习、交流经验，合作与就业创造条件；支持技术转让、人力资源培训，提高管理能力，建立机构、机制和政策。

范明政总理表示希望国际女科学家和工程师网络，越南女知识分子协会取得越来越多务实、有意义的成果，为国家发展和建设一个和平、公正、人道、人文、文明、可持续发展的亚太地区乃至世界作出更大贡献。（完）