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越南政府总理范明政会见中国能源和基建企业领导
范明政指出，越南秉持“机制通畅、基础设施畅通、智能治理”的方针加速推进三大战略突破口，即体制、基础设施(包括硬件和软件基础设施)和高素质人力资源，以及改善投资营商环境。他强调，越南愿为包括中国企业在内的外国投资者在越南高效、可持续投资创造一切有利条件。
范明政在会见中国铁建投资集团（CRCC）董事长戴和根时表示，越南一向支持CRCC在越南成功、可持续地开展业务，并建议CRCC研究并对相关投资项目提出具体建议，特别是研究参与连接越南老街-河内-海防与中国昆明的铁路项目，助力实施“一带一路”倡议，开通云南出海通道，助力云南省和越南边境省份发展。
除了老街-河内-海防线路之外， 范明政建议CRCC研究参与河内-谅山铁路、海防-芒街铁路，连接越中边境各省的高速公路项目和越南南北高速铁路项目等越南其他大型基础设施项目，确保项目的迅速、有效实施。
戴和根表示，CRCC出身于军队，曾在战争时期帮助越南修建铁路，并在越南开展了多个合作项目。CRCC希望参与越南的铁路和城铁等基础设施项目。他表示，目前CRCC正在与越方合作伙伴配合完善老街-河内-海防至昆明铁路项目的可行性研究报告，愿参与该项目并承诺实现既定目标，希望越南政府加快手续流程。中国政府为可行性研究提供援助，并向中国铁建下达具体任务，力争2025年12月将该项目开工。
*范明政在会见中国华电集团领导人时，建议华电与越南合作伙伴合作，充分利用越南的独特潜力和竞争优势发展清洁能源，同时在配电、售电等领域开展合作。
华电集团表示，该集团重视越南电力市场。目前，在越南累计投资了超过28亿美元。
华电集团希望在越南扩大风能、绿氢、储能、电力系统升级改造、改进发电技术、提高能源效率等领域的投资，并建议越南政府加快制定绿色能源项目的投资政策。
范明政建议该集团在越南招商引资领域进行研究与合作，打造能源产能中心；发展能源装备制造业；合作开发发电、输电、配电、调度、智能电网等领域的人力资源。
*当天上午，范明政会见了中国华能(ENERGY CHINA)集团领导人。目前该集团在越南投资项目16个，成立了12家合资企业，总投资超过22亿美元。
范明政建议越南政府制定电价框架机制；渴望参与研究并提出越南绿色发展和低碳发展的解决方案，例如参与确保河内地区输电系统安全的项目；储能项目；液化天然气和风力发电项目；交通项目。
范明政表示，越南正在根据本国国情和越南已签署的国际条约，积极制定和修改有关能源发展和基础设施建设的政策，建议华能扩大在越能源开发投资规模，特别是参与越南的风力发电、太阳能、液化天然气发电、储能等清洁能源项目；参与越南高速公路、标准铁路、高铁等交通项目。
范明政重申，越南愿为包括华能在内的中国企业在越南顺利有效可持续开展投资项目创造有利条件。（完）