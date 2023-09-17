越南政府总理范明政会见中国技术、能源和基础设施开发公司领导人

范明政会见华为亚太地区部总裁林柏枫时，高度赞赏华为在全球的经营投入活动及其效果，祝贺并感谢华为对越南的信任和成功投资。

林柏枫表示，华为希望成为推动越南数字经济发展，陪伴越南数字基础设施建设、跨行业的数字化和低碳转型进程，推动缩小数字差距，实现平衡发展目标的合作伙伴。



范明政强调，越南政府承诺支持并为包括华为在内的中国企业在越南开展有效、成功和可持续的商业投资活动创造有利条件。



范明政表示，越南正在建设和发展数字经济、数字政府、数字公民和数字社会。因此，越南希望华为深度参与这一进程，特别是在越南投资研发，支持越南培训数字化人力资源。同时建议，华为主动与越南各部委、行业和地方配合，寻求新项目并在越南有效开展投资活动。



当天晚上，范明政会见中国能源建设集团有限公司(简称中国能建-ENERGY CHINA)总工程师张满平。



在越南，中国能建已与12家越南合资企业开展16个项目，投资资金超22亿美元，包括在海阳省的火力发电厂和在宁顺省的风力发电厂；参加永新一号、沿海一号、永昂一号等火力发电厂等EPC标段。



张满平表示，中国能建有计划寻找在越南项目，扩大生产营商投资和生产，特别是在越南发展可再生能源。



范明政强调，越南政府承诺为中国能建乃至中国企业在越南有效、成功和可持续开展营商投资活动创造便利条件。



范明政表示，越南正投入电力出售采购、生产和传输等领域，希望中国能建以多年在越南有效投资经验深度参加各项电力项目，在数字化组韩星、建设智能电网和应对气候变化中同越南并肩同行。



对于中国能建关于可再生能源的合作建议，范明政责成工贸部指导智能单位同公司地表配合，本着“利益和谐、风险共担”方针为公司在越南寻找新项目和开展投资活动创造便利条件。



范明政在会见中国交通建设集团有限公司（CCCC-简称“中国交建”）懂事长王彤宙时高度评价该公司在越南成功开展20多个基础设施建设和能源项目，如河内-海防高度公路、盖梅-布市港、平顺永新和茶荣沿海火电中心，朔庄、薄辽、金瓯风电场等。



关于中国交建关于参加发展北南高速铁路、一些高速公路、机场、港口和在越南发展风电等的建议，范明政欢迎包括中国在内的外国企业扩大在越投资经营范围，特别是在基础设施领域——越南经济社会发展突破优先之一的投资。



范明政建议中国交建进一步参加重要交通项目建设咨询和投资，参加人力资源培训和向越南转让技术。特别是参加东部北南高速公路、九龙江三角洲地区高速公路、广宁至金瓯沿海公路、老街-河内-海防线路、永昂-老挝铁路越南段、河内-胡志明市高速铁路等。建议公司继续同越南交通运输部、计划与投资部、各有关部门和地方配合在越南发展新项目。



范明政表示，越南需同步投资电源和输电网络。越南在2021-203年阶段电源和输电网络投资资金需求较大，需要吸引各经济成分的投资者参加合作，对越南各电力项目投资。（完）