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越南政府总理范明政会见中国技术、能源和基础设施开发公司领导人

越通社特派记者报道，当地时间9月16日，正在中国广西壮族民族自治区南宁市出席第20届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会的越南政府总理范明政会见了部分中国从事技术、能源和基础设施开发领域领先公司领导人。

范明政会见华为亚太地区部总裁林柏枫时，高度赞赏华为在全球的经营投入活动及其效果，祝贺并感谢华为对越南的信任和成功投资。

林柏枫表示，华为希望成为推动越南数字经济发展，陪伴越南数字基础设施建设、跨行业的数字化和低碳转型进程，推动缩小数字差距，实现平衡发展目标的合作伙伴。

范明政强调，越南政府承诺支持并为包括华为在内的中国企业在越南开展有效、成功和可持续的商业投资活动创造有利条件。

范明政表示，越南正在建设和发展数字经济、数字政府、数字公民和数字社会。因此，越南希望华为深度参与这一进程，特别是在越南投资研发，支持越南培训数字化人力资源。同时建议，华为主动与越南各部委、行业和地方配合，寻求新项目并在越南有效开展投资活动。

当天晚上，范明政会见中国能源建设集团有限公司(简称中国能建-ENERGY CHINA)总工程师张满平。

在越南，中国能建已与12家越南合资企业开展16个项目，投资资金超22亿美元，包括在海阳省的火力发电厂和在宁顺省的风力发电厂；参加永新一号、沿海一号、永昂一号等火力发电厂等EPC标段。

张满平表示，中国能建有计划寻找在越南项目，扩大生产营商投资和生产，特别是在越南发展可再生能源。

范明政强调，越南政府承诺为中国能建乃至中国企业在越南有效、成功和可持续开展营商投资活动创造便利条件。

范明政表示，越南正投入电力出售采购、生产和传输等领域，希望中国能建以多年在越南有效投资经验深度参加各项电力项目，在数字化组韩星、建设智能电网和应对气候变化中同越南并肩同行。

对于中国能建关于可再生能源的合作建议，范明政责成工贸部指导智能单位同公司地表配合，本着“利益和谐、风险共担”方针为公司在越南寻找新项目和开展投资活动创造便利条件。

范明政在会见中国交通建设集团有限公司（CCCC-简称“中国交建”）懂事长王彤宙时高度评价该公司在越南成功开展20多个基础设施建设和能源项目，如河内-海防高度公路、盖梅-布市港、平顺永新和茶荣沿海火电中心，朔庄、薄辽、金瓯风电场等。

关于中国交建关于参加发展北南高速铁路、一些高速公路、机场、港口和在越南发展风电等的建议，范明政欢迎包括中国在内的外国企业扩大在越投资经营范围，特别是在基础设施领域——越南经济社会发展突破优先之一的投资。

范明政建议中国交建进一步参加重要交通项目建设咨询和投资，参加人力资源培训和向越南转让技术。特别是参加东部北南高速公路、九龙江三角洲地区高速公路、广宁至金瓯沿海公路、老街-河内-海防线路、永昂-老挝铁路越南段、河内-胡志明市高速铁路等。建议公司继续同越南交通运输部、计划与投资部、各有关部门和地方配合在越南发展新项目。

范明政表示，越南需同步投资电源和输电网络。越南在2021-203年阶段电源和输电网络投资资金需求较大，需要吸引各经济成分的投资者参加合作，对越南各电力项目投资。（完）         
 

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