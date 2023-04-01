越南政府总理范明政会见中国广西壮族自治区党委书记刘宁

越南政府总理范明政31日在河内会见了中共中央委员、广西壮族自治区党委书记、广西壮族自治区人大常委会主任刘宁。

在友好、真诚和信任的气氛中，范明政总理和广西壮族自治区党委书记刘宁高度评价两党、两国关系，尤其是越共中央总书记阮富仲于2022年10月30日至11月1日对中国进行正式访问结束后取得的进展；此访为促进两党的传统友谊关系，两国全面战略合作伙伴关系和各部门、行业和地方间的关系注入强劲动力。

范明政强调，在越南的对外政策中，越中全面战略合作伙伴关系始终占据重要地位；双方继续贯彻落实越共中央总书记阮富仲和中共中央总书记、国家主席习近平关于推动越中关系步入新阶段的重要共识。

范明政希望今后，广西和越南各地方能够做好以下工作：第一、发挥现有合作机制的效益，保持频繁互访与接触，推动民间交流；加强有关经济发展和社会管理的情况、政策、经验，特别是在城市化、建设自由贸易试验区等广西具有优势的领域等信息共享。

第二、加强双方交通、多式联运等方面的对接；研究打造智慧口岸模式；建议广西为越南商品，特别是农产品出口到中国创造便利条件，提高越南通过铁路过境中国前往第三国的商品限额，欢迎广西企业加强对越南基础设施建设、交通互联互通等项目的投资；推进医疗卫生、教育、文化、旅游、数字经济、绿色经济等领域的合作。

第三、继续按照越中陆地边界三个法律文件和相关协议，在边境管理和保护工作保持密切配合，加强跨境犯罪打击，共同建设两国和平稳定的边境线，为人民安居乐业创造条件。

广西壮族自治区党委书记刘宁对越南近年来在经济社会发展方面所取得的成就表示祝贺；强调，广西党委、政府和人民将落实好两党两国高层领导人的共识，扩大和深化与越南各地方的友好关系。根据两国经贸合作规模，推进公路、铁路、海运联通；开展电力商业合作；试点开展“智慧口岸”模式提高通关效率，促进海港合作，加强打击跨境犯罪合作，为巩固和将两国全面战略合作伙伴关系走向纵深，为双方人民和各地方带来利益做出贡献。（完）