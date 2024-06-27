越南政府总理范明政会见中国国务院副总理张国清

越通社特派记者报道，赴华出席世界经济论坛第十五届新领军者年会并对中国进行工作访问的越南政府总理范明政6月27日上午在北京会见了中共中央政治局委员、国务院副总理张国清。



范明政和张国清一致认为，此次会议对推动阮富仲总书记和习近平总书记、国家主席所达成的共识和战略引领尤其是关于进一步深化和提升全面战略合作伙伴关系、构建具有战略意义的越中命运共同体的联合声明落地见效具有重要意义。



范明政强调，在需要落实两国高层领导所达成的共识和《越中联合声明》需要完成的众多任务中，交通运输是具有突破性的、可行性和象征性的领域，对两国战略对接，将越南的两郎一圈的框架与中国“一带一路”倡议的对接等具有重要意义。



范明政建议，双方重点推动实施越中三条铁路线（老街-河内-海防；谅山-河内；芒街-下龙-海防）的合作。



范明政和张国清对上述3条铁路线的重要意义达成一致。通过上述3条铁路线，越南可经中国与中亚和欧洲连接，中国云南省可经越南连接东盟，并缩短云南省通海的路径。



范明政认为，这些铁路线将有助于帮助越南和中国降低物流成本，降低产品价格，提高产品竞争力，促进生产经营活动，为人们创造就业和生计，促进社会经济发展。



在铁路领域，范明政建议中方在技术研究和转让、优惠贷款、人力资源培训等三大领域向越南提供支持。双方吸取以往项目的经验教训，对今后的合作计划和项目进行调整。



张国清对范明政在世界经济论坛第十五届新领军者年会上的讲话内容表示印象深刻；高度赞同范明政对以铁路为优先事项的越中经济互联互通和交通互联互通的看法、愿景和关注，尤其是范明政关于实施三个铁路项目的落实。



张国清表示，此次战略交通基础设施合作会议吸引了众多中国企业的参与，中国企业将积极参与两国战略交通互联互通项目的实施。



范明政要求两国各部委、地方、机构特别是企业国有资本管理机构继续密切配合，按照两国政府领导人的指示精神实施相关项目。（完）