越南政府总理范明政会见中国商飞公司董事长

4月14日上午，越南政府总理范明政在政府驻地会见正在访越的中国商用飞机有限责任公司（COMAC）董事长贺东风。

范明政建议中国商飞与越南合作，支持越南发展航空经济产业，同时推动航天领域的开发与发展。

范明政表示，越南党和国家一贯鼓励包括中国商飞在内、代表中国高科技水平的大型企业在越南投资兴业，扩大在公路、铁路、航空等基础设施领域的投资。越南政府及相关部委将为航空公司组织运营越南与各国之间的航线提供便利，推动贸易、旅游和社会经济发展。

范明政认为，每次与中国商飞领导会谈后，商飞与越南伙伴的航空合作成果愈加丰富。他建议，在飞机租赁与租购合作的基础上，中国商飞可与越方合作投资建设飞机保修和维修中心。

在分析当前世界发展趋势以及区域与全球航空市场情况后，范明政表示，基于越中“同志加兄弟”、“山水相连”的良好传统关系，中国商飞应进一步加强与越南伙伴的合作，支持越南扩大机队规模，拓展航线网络；逐步实现航空零部件生产、飞机制造、构建航空产业生态系统和航空经济，开展高质量人力资源培训以及航天领域开发，共同推动越中关系朝着务实、高效、深入方向发展。

贺东风在分享公司发展历程时表示，从最初的起步阶段，经过17年发展，中国商飞已成为一家大型飞机制造商，为世界众多合作伙伴提供飞机产品。贺东风高度认同范明政总理的意见，并希望范明政继续关注、支持、指导越南各方扩大与商飞的合作规模，不仅在航空运输领域，更朝着在越南发展航空工业的方向迈进。（完）