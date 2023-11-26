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越南政府总理范明政会见中国商务部部长王文涛
双方为越中在经贸合作中取得的成果感到高兴。自2004年以来，中国一直是越南最大的贸易伙伴。目前，中国是越南第四大外商直接投资来源地，在越南的新签投资项目数量方面排名第一。
2022年，越南成为中国第四大贸易伙伴和中国在东盟的第一大贸易伙伴。2023年前10个月，越南与中国的进出口额达近1400亿美元。
范明政高度评价两国商务部门的协调配合，尤其是在解决经贸合作关系中存在的困难和问题方面。范明政建议中国商务部继续同越南工贸部和有关部门密切合作，采取行之有效的措施，朝着更加可持续和平衡方向扩大双边贸易规模；恢复供应链；核查双方所签署的合作协议并研究签署新的合作协议；推动形成跨境贸易区；推动基础设施互联互通，包括促进水路、港口对接，研究建设越中高速铁路等。
范明政建议双方加强联系，确保工业、农业领域货物供应链畅通； 推动代表中国发展水平特别是高科技、节能环保领域的企业扩大对越投资。
范明政建议中方扩大从水产品、牛奶等越南优质农产品的进口；支持越南在中国市场部分产品和优势领域的品牌建设；使越南产品能更加深度进入中国各地市场和中国零售系统；为越南商品顺利通关创造条件；有效配合，为两国在对方国家顺利开展贸促活动创造有利条件；加速在中国各地设立越南贸易促进办公室的进度。
范明政建议中方同越南有关部门配合，本着“利益和谐、风险共担”的精神，彻底解决部分工业合作项目中存在的问题，意在巩固企业界的信心，为拓展未来的合作创造前提。
王文涛承诺同越南工贸部和越南有关部门及地方保持密切配合，有效落实两党、两国领导人所达成的共识和协议；继续深化双边贸易和投资合作。
王文涛建议越南继续为中国企业对越南投资创造便利条件；加强多边合作，建设5G网络；推进《区域全面经济合作伙伴关系协定》（RCEP）和世贸组织等框架下的地区经济一体化；提升东盟-中国自贸协定水平。（完