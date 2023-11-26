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越南政府总理范明政会见中国商务部部长王文涛

越南政府总理范明政11月25日下午在胡志明市会见了正在对越南进行正式访问并出席在越南举办的越中经贸合作委员会第十二次会议的中国商务部部长王文涛。 范明政重申，越南党和国家始终重视维护和发展越中全面战略合作伙伴关系，视其为越南外交政策中的客观要求、长期战略选择和优先事项；越中关系是同志加兄弟的关系。

双方为越中在经贸合作中取得的成果感到高兴。自2004年以来，中国一直是越南最大的贸易伙伴。目前，中国是越南第四大外商直接投资来源地，在越南的新签投资项目数量方面排名第一。

2022年，越南成为中国第四大贸易伙伴和中国在东盟的第一大贸易伙伴。2023年前10个月，越南与中国的进出口额达近1400亿美元。

范明政高度评价两国商务部门的协调配合，尤其是在解决经贸合作关系中存在的困难和问题方面。范明政建议中国商务部继续同越南工贸部和有关部门密切合作，采取行之有效的措施，朝着更加可持续和平衡方向扩大双边贸易规模；恢复供应链；核查双方所签署的合作协议并研究签署新的合作协议；推动形成跨境贸易区；推动基础设施互联互通，包括促进水路、港口对接，研究建设越中高速铁路等。

范明政建议双方加强联系，确保工业、农业领域货物供应链畅通； 推动代表中国发展水平特别是高科技、节能环保领域的企业扩大对越投资。

范明政建议中方扩大从水产品、牛奶等越南优质农产品的进口；支持越南在中国市场部分产品和优势领域的品牌建设；使越南产品能更加深度进入中国各地市场和中国零售系统；为越南商品顺利通关创造条件；有效配合，为两国在对方国家顺利开展贸促活动创造有利条件；加速在中国各地设立越南贸易促进办公室的进度。

范明政建议中方同越南有关部门配合，本着“利益和谐、风险共担”的精神，彻底解决部分工业合作项目中存在的问题，意在巩固企业界的信心，为拓展未来的合作创造前提。

王文涛承诺同越南工贸部和越南有关部门及地方保持密切配合，有效落实两党、两国领导人所达成的共识和协议；继续深化双边贸易和投资合作。

王文涛建议越南继续为中国企业对越南投资创造便利条件；加强多边合作，建设5G网络；推进《区域全面经济合作伙伴关系协定》（RCEP）和世贸组织等框架下的地区经济一体化；提升东盟-中国自贸协定水平。（完

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