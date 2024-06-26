越南政府总理范明政会见中国全国政协主席王沪宁

据越通社特派记者发回的报道，当地时间6月26日上午，越南政府总理范明政在中国首都北京会见了中共中央政治局常委、中国人民政治协商会议全国委员会（中国全国政协）主席王沪宁。

会见中，双方互相通知两党、两国情况，就近期两党、两国关系发展大局交换意见；就理论研究、马克思列宁主义继承和创新运用于两党、两国具体实践工作深入和全面交换意见。

双方一致认为，自越共中央总书记阮富仲于2022年访问中国和中共中央总书记、中国国家主席习近平于2023年访问越南后，越中全面战略合作伙伴关系保持积极发展势头并取得历史性进展；政治互信得到巩固和加强；各部门、地方之间的合作不断走深走实，民间交流不断推进，为增进两国人民之间的互相了解和友谊做出贡献。

范明政强调，巩固和发展对华传统友好关系和全面合作是客观要求、战略选择和越南独立、自主、多边化、多样化对外关系的对外路线的头等优先。

范明政表示希望今后双方各层级积极革新思维、创新做法、不断深入贯彻和推进两党、两国高层领导达成的协议和共识实质性实施；下决心取得实质性、高效和更切实的成就。

范明政同时已向王沪宁介绍了越南共产党在根据国家具体条件继承和创新运用马克思列宁主义中取得的成就；肯定了越南可持续发展主张、观点，越南革命关于政治、经济、文化、社会、对外-安全-国防、整党建党的贯穿、基本路线的正确性。

王沪宁强调，中国始终将对越关系视为中国周边外交政策的优先方向；一贯支持越南在共产党的领导下继续推进革新路线，成功实施国家工业化、现代化事业，不断提高越南国际地位和威望。

关于今后两国之间的合作，王沪宁强调，愿促进中国各级政协机构与越南各级祖国阵线之间的交流、合作，一道贯彻和落实好各高层共识，深化务实合作，推动两国全面战略合作伙伴关系、具有战略意义的中越命运共同体朝着两党、两国最高领导所提出的“六个更”方向不断深入发展。

王沪宁高度评价越南重要的理论成果，强调双方需加强理论交流，为两国水主义建设事业做出贡。王沪宁同时向范明政一行介绍了中国共产党自中共二十大以来的理论创新成果。（完）