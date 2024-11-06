越南政府总理范明政会见中国云南省委书记王宁

在友好、真诚、互信的气氛中，越南政府总理范明政和云南省委书记王宁对越中两党两国关系取得的进展给予积极评价，并为进一步推动越南各部委和地方与云南省的合作的措施深入交换意见。

范明政强调，云南在越中关系中占据非常重要的地位。越南和云南合作的潜力、优势和便利条件有待充分挖掘，双方优势互补。双方贸易往来需求都非常大。

范明政建议云南省率先落实两国高层共识和联合声明，加强与越南各地方的交往；致力于将越南与云南贸易额提升至50亿美元，使云南和越南老街省成为中国与东盟贸易联系中心；促进智慧口岸模式试点；加强防洪、泄洪、防灾中的协调力度等。

范明政希望双方根据两国陆地边界三个法律文件及相关协议，密切配合做好边境管理和保护工作，在2024年内配合办好《陆地边界条约》签署25周年和陆地边界三个法律文件签署15周年纪念活动。

云南省委书记王宁对越南总理范明政的重要意见表示赞同，并强调云南省高度重视对越友好合作关系；愿与越南各部委、地方一道落实好中共中央总书记、国家主席习近平与越共中央总书记苏林达成的共识以及范明政总理的指示和建议；加强各级代表团互访，有效发挥现有合作机制特别是中国云南省与越南河江、老街、莱州、奠边省委书记年度会晤机制的作用，深化经贸合作，利用好两国铁路合作项目，加强铁路、公路基础设施互联互通。

王宁表示，云南省愿在绿色能源、农业、旅游等该省具有优势的领域加强与越南的合作；同时，促进经济合作、贸易往来、边境经济合作；在干部培训、扶贫济困、环境保护、可持续发展等领域密切合作；推动卫生、文化、教育等领域合作，进而为加强中越全面战略合作伙伴关系作出贡献。（完）