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越南政府总理范明政会见中共海南省委书记
2月22日下午在河内政府总部，越南政府总理范明政会见了正在对越南进行访问的中共中央委员、海南省委书记、海南省人民代表大会常务委员会主任沉晓明同志。
越南政府总理范明政表示相信沉晓明同志此访将有助于促进海南省与越南各部委、各地方在多领域的交流与合作。
范明政总理肯定了越中全面战略合作伙伴关系在越南总体外交政策中的重要性；建议双方切实落实越共中央总书记阮富仲2022年10月正式访华期间所达成的高层共识。
越南政府总理范明政表示希望双方加强高层和各级别代表团互访，推进各领域的合作；加强人文交流，恢复旅游合作，建议中国尽早将越南列入团体旅游试点国家名单；根据包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法，共同维护东海的和平与稳定。
关于地方合作，越南政府总理范明政建议海南省加强与胡志明市、广宁省等越南各部委和各地方的交流与合作；促进旅游、交通对接、教育、医疗、文化交流等领域的互利合作；合作应对气候变化、海上搜救、人道对待渔民，为维护海上和平稳定与合作作出贡献。
中共海南省委书记沉晓明同志表示，海南重视并愿在海南省发展成为自由贸易港、中国开放型经济新模式的进程中加强与越南各部委、各地方的合作。
中共海南省委书记沉晓明同志申明，今后海南省各级部门、各行业将与越南各部门、各地方密切配合，有效落实越共中央总书记阮富仲2022年10月正式访华期间所达成的高层共识，以及范明政总理的具有定向性建议，早日恢复到越南的航班和邮轮航线；尽快在海南省设立越南贸易促进办事处；增加椰子等越南农产品进口，为中越全面战略合作伙伴关系作出务实贡献。(完)
越南政府总理范明政表示相信沉晓明同志此访将有助于促进海南省与越南各部委、各地方在多领域的交流与合作。
范明政总理肯定了越中全面战略合作伙伴关系在越南总体外交政策中的重要性；建议双方切实落实越共中央总书记阮富仲2022年10月正式访华期间所达成的高层共识。
越南政府总理范明政表示希望双方加强高层和各级别代表团互访，推进各领域的合作；加强人文交流，恢复旅游合作，建议中国尽早将越南列入团体旅游试点国家名单；根据包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法，共同维护东海的和平与稳定。
关于地方合作，越南政府总理范明政建议海南省加强与胡志明市、广宁省等越南各部委和各地方的交流与合作；促进旅游、交通对接、教育、医疗、文化交流等领域的互利合作；合作应对气候变化、海上搜救、人道对待渔民，为维护海上和平稳定与合作作出贡献。
中共海南省委书记沉晓明同志表示，海南重视并愿在海南省发展成为自由贸易港、中国开放型经济新模式的进程中加强与越南各部委、各地方的合作。
中共海南省委书记沉晓明同志申明，今后海南省各级部门、各行业将与越南各部门、各地方密切配合，有效落实越共中央总书记阮富仲2022年10月正式访华期间所达成的高层共识，以及范明政总理的具有定向性建议，早日恢复到越南的航班和邮轮航线；尽快在海南省设立越南贸易促进办事处；增加椰子等越南农产品进口，为中越全面战略合作伙伴关系作出务实贡献。(完)