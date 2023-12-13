越南政府总理范明政会见中共中央总书记、国家主席习近平

13日，越南政府总理范明政在河内会见了中共中央总书记、中国国家主席习近平。

范明政强调，习近平和夫人此次访越充分彰显中国党和国家对越南、越中关系及两党、两国高层互访的优良传统的重视。

范明政强调，越南将发展对华关系视为客观要求、战略性选择和外交政策中的首要优先方向。范明政指出，越共中央总书记阮富仲和中共中央总书记、国家主席习近平在此访期间所达成的重要共识，特别是宣布两党两国关系新定位，构建具有战略意义的越中命运共同体是两国关系发展史上的重大里程碑，为推动两党、两国进入更稳定、更健康、更可持续性的发展阶段指明方向。

范明政强调，越南政府将与中国国务院携手敦促各级各部门和地方对双方所取得的成果和高层共识予以细化具体化；为推动两党、两国关系朝着健康、稳定、可持续的方向发展做出贡献。

习近平强调，中国党、政府重视与越南的睦邻友好关系。越南是中国周边外交的优先方向。习近平强调，将指导中国国务院密切配合越南政府，尽快推动此访期间所达成的重要共识落实落地，让两国人民从两党、两国之间良好关系中受益更多。

回顾两国关系近期取得的重大进展和切实成效时，范明政提出了六个重点合作方向，即进一步密切高层交往，增进战略沟通；更好地发挥国防安全这一合作支柱的重要作用；提升各个领域合作质效；加强民间交流和地方间交流；在各场多边论坛上密切协作配合；本着友好和相互尊重的精神，根据1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）等国际法有效管控分歧，妥善处理海上问题等。

习近平对范明政提出的意见和建议表示赞同并强调，中国和越南是彼此的重要伙伴。习近平提议双方加强战略对接合作，有效落实“两廊一圈”和“一带一路”对接合作计划，加强各个领域务实合作，为两国人民带来切实利益；对双方近期所取得的合作成就给予好评。

关于未来合作方向，习近平提议双方互相帮助推动经贸复苏和发展；中国愿意扩大进口越南优质商品和农产品力度，支持中国企业赴越投资兴业；加强基础设施互联互通和生产链对接，提升高新技术和数字经济等领域合作质效。此外，加强合作，共同维护社会治安秩序，扩大文化交流和民间交流力度；在各场多边论坛上密切配合，共同推进构建更加公平和开放的国际新秩序。同时，认真落实双方高层共识，有效控制和妥善处理分歧，携手维护地区和世界和平、稳定与合作。（完）