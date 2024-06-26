越南政府总理范明政会见中共中央总书记、中国国家主席习近平

据越通社特派记者从北京发回的报道，当地时间6月26日，越南政府总理范明政在首都北京人民大会堂会见了中共中央总书记、中国国家主席习近平。

范明政总理已转达了越共中央总书记阮富仲、国家主席苏林、国会主席陈青敏以及越南各位党和国家领导对习近平总书记、国家主席的问候和美好祝愿。范明政强调，发展对华稳定、可持续和长久关系是越南一贯主张、客观要求和战略选择，是越南独立、自主、多边化、多样化对外路线中的头等优先。越南支持中国发展，胜利实现“第二个一百年”奋斗目标，成功建设中国特色社会主义。

习近平总书记、国家主席转达了对越共中央总书记阮富仲、国家主席苏林、国会主席陈青敏以及越南各位党和国家领导的问候，对越南取得的经济社会发展成就表示祝贺；强调中国高度重视对越关系，始终把越南视为周边外交的优先方向；强调支持越南保护民族独立和国家尊严；坚定支持越南在越南共产党的领导下将胜利实施越共十三大的决议，成功召开越共十四大，坚定支持越南走符合本国国情的社会主义道路。

双方一起重温了两党、两国之间传统友好关系，对近期越中关系呈现积极发展势头感到高兴；一致同意朝着“六个更”方向，继续具体化各高层共识，尤其是关于进一步深化和提升全面战略合作伙伴关系、构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明 。习近平总书记、国家主席强调，双方增强政治互信、保持高层互访频繁，发挥好越中国双边指导委员会机制，推进党际交流，加强外交部、国防部、公安部等重要部门之间的合作；管控好分歧，在各多边场合保持配合，为地区乃至世界的发展做出贡献。

范明政建议双边合作建设具有象征性、是指效果和可持续性的各大工程；建议双方推进交通基础设施对接，尤其是“两廊一圈”对接框架内合作推进铁路、公路、口岸对接，欢迎中国增加对越高质量投资。范明政强调了农产品贸易对两国人民、消费者和企业的重要性，建议中方为越南冷冻榴莲、新鲜椰子和大米等越南主要产品创造便利条件，为越南商品经中国运到中亚和欧洲创造便利条件。范明政表示越南支持中国加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），建议双方就该问题保持沟通。

范明政建议双方把地方合作推动成为新增张动力，研究试点建立跨境经济合作区，扩大口岸经济合作、建设智能口岸，其他地方主动加强合作，与各区域发展战略对接，扩大金融、银行、教育和卫生等领域的投资。

习近平总书记、国家主席高度评价范明政总理提出的建议，强调中国支持越南加快实施国家工业化、现代化，同中国和各国一道在地区和世界构建稳定、可持续性供应链和生产链。习近平总书记、国家主席表示希望双方加强贸易、投资和旅游等领域的合作，发挥两个经济体的互补性和地理邻近优势；考虑选择试点展开跨境经济区；强调中国愿扩大进口越南优质产品，中国政府支持企业加大对越投资，特别是对高技术领域、新兴行业的投资。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换意见，一致同意管控和妥善处理分歧，维护海上和平和稳定。范明政建议双方认真落实各高层共识，尊重彼此符合包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法的合法利益，不让海上分歧影响到两国友好关系。（完）