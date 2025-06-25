越南政府总理范明政会见世界经济论坛领导人

越通社特派记者报道，6月25日，越南政府总理范明政会见了世界经济论坛临时主席彼得·布拉贝克-莱特马特（Peter Brabeck-Letmathe）和世界经济论坛总裁兼首席执行官博尔格·布伦德（Borge Brende）。

范明政总理对彼得·布拉贝克-莱特马特履新表示祝贺，并相信世界经济论坛将继续成为一个具有影响力的全球对话机制，是连接公私部门的重要渠道，也是推动多边合作的高效平台。



范明政总理强调，越南始终高度评价世界经济论坛的作用，并对越南与WEF关系的发展感到满意，认为双边关系正日益朝着更深入、更务实的方向迈进。范明政总理建议WEF支持胡志明市第四次工业革命中心的高效运营，将该中心打造成为WEF网络中的典范之一，成为推动先进技术应用于未来关键经济领域的重要引擎。



范明政总理还建议世界经济论坛助力推动越南与全球跨国集团和企业的对接，协助越南吸引高质量投资项目；同时提议将胡志明市经济论坛升级为年度举行的“世界经济论坛秋季年会”。



世界经济论坛临时主席彼得·布拉贝克-莱特马特强调，WEF始终高度评价越南的积极、主动的参与WEF各项活动。



彼得·布拉贝克-莱特马特高度评价越南在灵活高效地管理经济方面所取得的成效，及其奉行独立、自主、多边化、多样化的对外政策路线。他也表达了自己通过多次访问和在越南的投资活动，对越南风土人情产生的深厚感情。

彼得·布拉贝克-莱特马特承诺将加强与越南的合作，推动一系列具有实质性内容、可量化成果的项目，同时为拓展越南与世界经济论坛成员及合作伙伴之间的合作作出积极贡献。



世界经济论坛总裁兼首席执行官博尔格·布伦德高度评价越南在2024年实现超过7%的国内生产总值增长率的发展成就，以及越南在未来几年提出实现两位数增长这一令人印象深刻的目标。



博尔格·布伦德强调越南对世界经济论坛极具吸引力，WEF企业界高度关注越南市场。在连续三年的WEF年会期间，范明政总理的对话活动始终给与会者留下深刻印象，传递出强有力的信息，激发了广泛共鸣。这些对话不仅加深了企业界对越南政策的理解，也增强了他们对越南投资兴业的兴趣。（完）