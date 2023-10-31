越南政府总理范明政会见三星电子首席财务官朴学奎

10月31日下午，越南政府总理范明政会见了正在访问越南的三星电子首席财务官朴学奎。

范明政高度评价三星集团在越南开展的项目资金到位进度较快，2023年前9月，三星在越南收入超过480亿美元，出口额约420亿美元，为促进经济结构重组、促进出口和配套产业发展，创造就业机会，并为促进越南经济发展做出贡献。

双方高兴地看到，两国全面战略伙伴关系强劲发展，特别是在韩国总统访问越南之后，两国政治互信不断增强，政治、经济、文化等领域各领域合作蓬勃发展，民间交流日益密切。

范明政强调，本着“利益和谐、风险共担”的精神，越南一向注重改善营商环境，承诺为包括三星集团和韩国企业在内的外资企业在越南进行长期、稳定的生产经营活动创造便利条件。

范明政建议三星继续扩大在高新技术、电子、半导体芯片等有优势领域的投资范围，加大对数字化转型、绿色增长、循环经济等领域的投入力度，为越南高素质人力资源培训工作提供大力支持，希望三星继续把越南视为战略性的生产、研发基地。

三星电子首席财务官朴学奎向范明政汇报了三星在越南的生产经营情况，表示三星（越南）公司力争2023年出口额达到570亿美元；感谢范明政总理对三星的发展给予关注与支持，对越南在国际形势错综复杂、变幻莫测的背景下所取得的发展结果表示祝贺。他强调，三星承诺在越南发展振兴的道路上继续携手前行。（完）