越南政府总理范明政会见三星电子首席财务官朴学奎

13日下午，越南政府总理范明政会见了三星电子首席财务官朴学奎(Park Hark Kyu)。

会见中，范明政高度评价各家三星（越南）公司取得良好经营业绩，对越南经济结构调整优化、促进出口增长、开发辅助技术、创造就业机会、推动社会经济发展、建设独立自主经济体并与积极主动融入国际社会相结合等方面做出了积极贡献。

范明政表示，越韩于2022年12月5日将两国关系升格为全面战略伙伴关系，为两国企业乃至两国之间合作关系敞开机会大门。他希望，三星继续成为推动两国经济合作发展的领先旗帜之一。

范明政强调，越南政府承诺本着“利益和谐、风险共担”方针与包括三星在内的外国投资商并肩同行，深入了解企业的需求和存在的困难，助企纾困解难题，为其在越聚焦高效业务实现可持续发展创造便利条件等。

朴学奎高度评价越南营商投资环境并强调，三星承诺继续与越南经济社会发展进程并肩同行并做出积极贡献。三星不仅将越南定位为全球生产基地，还力争将越南发展成为三星“全球研发中心的中心”。

朴学奎表示，三星将继续落实政府总理在三星研发中心落成典礼上做出的关于让更多越南人加入三星领导队伍，提高本地化率及国内产值并加强与越南国家创新中心合作的指导意见。迄今为止，超过2000名工程师在河内三星研发中心工作。 三星全球供应链中的越南一级和二级供应商数量增加了久倍，从2014年的25家企业增加到2022年底的257家企业。

值此机会，范明政和朴学奎还就全球最低税和各国经济情况预测等问题进行讨论。

三星是越南第一大外国直接投资商。三星的大型项目主要集中在北宁省、太原省和胡志明市，注册资本累计达200亿美元左右。 2022年，三星营业收入和出口额分别达737亿美元和650亿美元。 三星在越南的手机产量占三星全球手机总产量的50%左右。 截至2022年11月底，各家三星（越南）公司的员工总数达近10万人。（完）