越南政府总理范明政2月5日在2024年甲辰春节即将来临和庆祝交通警察传统日（1946.2.21-2024.2.21）78周年之际在公安部交通警察局开展走访慰问活动时强调，交警要从控制职能向引导、帮助、为群众创造条件方向转变。

越南交通警察局局长阮文忠表示，2023年交通警察力量创新了思想方式和做法，赢得了全社会的支持，特别是在治理辆超限超载行为方面； 处理酒驾、超速、占错车道、闯红灯等违法行为等方面。

特别是，越南施行汽车牌照拍卖3个月后，已成功拍卖车牌15000余张，收入超2万亿越盾（折合人民币6.14亿 ）； 2023年交通事故减少1284起（5.5%）；死亡人数减少1912人（14.1%）。

范明政对交通警察部门近期取得的成果表示肯定，交通警察部门当好维护交通安全保障工作的参谋助手，以人民为中心、主体、目标、动力和资源；推动数字化转型，加速科技和信息技术应用，加强智能化管理和数据互联，有效参与了车辆管理，预防和打击犯罪。

交通警察部门保障交通秩序安全平稳有序，确保党、国家领导人以及国内国际代表团在越南的车辆安全和畅通， 积极参与预防自然灾害、搜寻就难；与其他单位协调联动，打击犯罪，确保社会秩序稳定； 推进新政审批制度改革； 创新车辆管理和登记； 树立交警队伍在人民心中的美好形象等。

范明政重申，交通警察部门必将是交通安全保障工作的核心力量，但交警要从控制功能向引导、帮助、为群众创造条件方向转变。

范明政要求交通警察部门应加强整党建党工作，提升党组织和党员的战斗力；树立起交通警察的良好形象。

范明政指出，2024甲辰年春节，交通警察部门要有力展开巡逻和监督工作，从严处置违法违规行为；同有关部门配合保障旅客运输安全，防止交通拥堵，及时解决交通事故；有效预防和打击各类犯罪； 及时制止非法赛车； 让所有人过上快乐、健康、安全的春节。

范明政希望交通警察部门继续发扬传统，出色地完成各项任务，在保障交通安全、社会秩序和安全方面发挥重要作用； 为建设文明、现代、有序的社会作出贡献，致力于人民幸福和安全。（完）