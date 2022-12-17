越南政府总理范明政主持第五次越南经济论坛

12月17日，越南政府总理范明政在河内主持召开以“2030年越南经济：稳定宏观经济、保障衡量宏观经济各大指标、坚定战胜挑战”为主题的第五次越南经济论坛全体会议。

本次论坛以线上线下相结合方式举行，共有1000多名国内外代表出席。

中央经济部部长陈俊英在全体会议开幕式上致辞时表示，此次论坛将明确指出越南如何保持宏观经济稳定和保障衡量宏观经济各大指标，进而将经济风险和不稳定性降至最低。陈俊英强调，正确认识机遇、困难和挑战，提出合乎的主张和政策，是加快工业化和现代化进程、顺利实现发展目标的必要条件。

越南计划与投资部部长阮志勇表示，尽管面临重重困难和挑战，越南仍取得重要、全面的经济社会发展成果和许多积极的亮点。新冠肺炎疫情得到控制， 宏观经济保持稳定，通货膨胀得到抑制，前11月平均通胀率为3.02%，全年低于4%。衡量宏观经济各大指标得到保障，汇率和利率相应调整。前11月工业生产增长8.6%。 贸易和服务业恢复较快，入市企业总数达19.5万家，同比增长33.2%。前11月ư外商直接投资实际到位资金达196.8亿美元，增长15.1%，为近5年来最高。

与此同时，越南做好社会保障，人民生活得到改善。反腐工作得到推进，社会治安秩序得到保障。此外，对外交往和融入国际活动得到实质性有效推动，越南在国际舞台上的威望和地位不断提高。

阮志勇表示，步入2023年，在世界动荡的背景下，越南在实现发展目标过程中将面临诸多困难和挑战。 因此，除了整个政治体系、人民和企业的共同努力和积极参与外，还需要国际社会、各国政府、国际组织、科学家、国内外专家的支持和帮助。（完）