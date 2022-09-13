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越南政府总理范明政主持新冠肺炎疫情防控视频会议
截至目前，疫情得到了有效管控；宏观经济大盘稳定，通胀得到了抑制；经济显著复苏和增长；主要经济指标运行在合理区间；劳务市场得到了复苏；维护了独立主权和领土完整；政治稳定；治安秩序平稳有序；对外交往工作得到了加强；人民生活水平显著提升。
越南已确定疫苗在疫情防控工作中具有决定性，因此，越南实施了三大内涵的疫苗战略，包括疫苗基金、实施疫苗外交计划和规模空前的疫苗接种计划。与此同时，实施以检测、隔离和治疗；5K 疫苗 药物 技术 人民意识和其他措施为三大支柱的疫情防控措施。
然而，疫情形势依然严峻，部分地方居民防范意识削减；疫苗接种进度有所放缓。范明政坦言，不严格遵守疫情防控措施，尤其是疫苗接种不到位引发疫苗大规模爆发、死亡率增加，则当地领导要负起责任。
对于部分医院缺乏治疗药物的现象，范明政建议有关部门和地方着力解决采购药物方面所存在的问题，并寻找纾解困难的障碍。
截至目前，越南全国新冠肺炎确诊病例1140万例，其中治愈病例1030万例，死亡病例超过4.3万例。2022年8月，越南新增病例72324例，死亡病例24例。
截止9月11日，越南接种新冠疫苗2.587亿剂，其中，12岁以上人群第一针和第二针疫苗接种率达近100%，18岁以上人群第三针接种率达77%，12至18岁人群第三针接种率达55.2%；第四针疫苗接种率达77%。
截至目前，中央和各地方拨出85.747万亿越盾用于开展各项扶持政策，受益劳动力达859.74万人次，近5510万人受疫情的影响。
今后，世界疫情形势仍然严峻复杂。在此背景下，疫苗仍是重要的疫情防控措施，因此，要继续加大接种力度，主动制定疫情防控应急处置预案，绝不得掉以轻心。（完）