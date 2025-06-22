越南政府总理范明政主持新农村建设与扶贫工作全国视频会议

6月22日下午，越南政府总理、国家目标计划指导委员会主任、中央竞赛奖励委员会主席范明政主持召开全国视频会议，总结新农村建设、可持续减贫等国家目标计划以及2021-2025年 “全民携手建设新农村”、“致力于贫困人口——不让任何人掉队”两大运动的落实情况。



会议以政府驻地为主会场，通过视频形式在全国范围内召开。



在会议开幕式上，政府总理范明政指出，农业、农民和农村是越南经济社会发展的根基和支柱；“农民是中心、农业是动力、农村是基础”，对宏观经济稳定、通胀控制、粮食安全平衡保障发挥着重要作用；同时也是水稻文明文化遗产传承与保存的沃土。



范明政表示，当前全国正在推进两级地方政府组织和机构改革，结束县级政府的历史使命。政府召开此次会议，旨在回顾近年来取得的成果，并在此基础上明确后续几年在没有县级行政单位情况下、依据两级地方政府组织模式实施国家目标计划的新方向与决策。

范明政强调，可持续减贫计划已实现国会、政府所下达的年度减贫率目标，圆满完成该计划设定的5项具体目标和5年阶段目标等。同时，新农村建设计划也取得积极成果，全国已有79%的乡镇达到了新农村标准，51%的县级单位达标或完成新农村建设任务，已有12个省市被总理承认完成新农村建设任务。



各项竞赛运动广泛推广至地方、家庭、人民群众与企业界。通过竞赛运动，涌现出许多切实有效的创新做法和先进典型，受到表彰与肯定。

不过，范明政也指出，目前仍有部分地区贫困率较高，区域发展差距依然显著；不少贫困县尚无达到新农村标准的乡镇；部分地方在标准达成后未能持续巩固新农村建设成果，标准质量有待提升。（完）