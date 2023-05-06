越南政府总理范明政主持政府常务委员会与河内市委常委会会议

据河内市委的报告显示，在越南党、国会、政府的切实领导和指导下，尽管面临诸多困难和挑战，首都经济社会仍取得全面发展。今年一季度地区生产总值（GRDP）增长5.8%，2021-2022年2年平均增长5.86%。生产持续增长，经营和服务积极恢复。河内取得了惊人的突破，在 2022 年全国63个省市行政改革指数（PAR index）排行榜上排名第三。与此同时，河内做好社会保障工作，落实好优抚工作。河内文化价值得到投资和弘扬。越南政府总理范明政发表总结讲话时表示，河内具有特别重要的地位和作用，因为河内是首都，是国家的心脏和全国政治、行政、国防、安全、经济、文化、科技、教育培训中心。政府总理要求河内市在发展经济社会的同时，要保护和弘扬传统文化价值，保护环境，解决好社会问题，做好社会保障和解决就业问题；进一步提高教育质量和人力资源质量。与此同时，河内必须加强国防安全保障，维护社会治安秩序；为经济社会发展创造有利的条件和环境； 提高外交和融入国际的效率；重视党建工作等。政府总理指示各位部长与河内市人民委员会主席配合，审查问题和任务，并根据自己的权限处理和解决问题，要求解决问题时确保可行性、有效性、及时性，并按期完成任务。（完）