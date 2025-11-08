新闻
越南政府总理范明政主持召开10月例行政府会议 与34个省市连线
范明政指出，10月份国际形势继续复杂演变，不确定难预料因素增多，越南发展面临多重挑战。具体表现在：美国对等关税政策虽呈现“降税增协”趋势，但仍存在变数；多国央行持续下调政策利率以支撑经济增长，但全球金融风险隐患仍未消除；大国战略竞争加剧推升保护主义，全球经贸规则面临深度调整；同时，自然灾害频发且演进复杂，对多国造成严重损失。
范明政总理表示，10月份越南国内多项重大政治议程有序开展，包括第十三届中央委员会第十三次会议及第十五届国会第十次会议相继举行。
在全国上下共同努力下，整个政治体系正团结一心，全力冲刺2025年及2021-2025五年任期各项目标任务，扎实推进政治局各项战略决议落实，优化两级地方政府运行机制，积极组织防灾减灾和灾后重建，特别是在顺化等遭受历史性强降雨地区有效开展救灾救助工作。
范明政强调，面对复杂严峻的国内外形势，在以苏林总书记为核心的党中央坚强领导下，全国政治系统和人民群众团结奋斗，推动经济社会保持稳中向好态势。10月份多项经济指标环比改善，前10个月大多数领域表现优于2024年同期。
宏观经济保持基本稳定，通货膨胀得到有效控制，经济增长动能持续积聚，主要经济指标处于合理区间。文化社会事业取得新进展，民生保障政策全面落实，人民生活条件稳步提升，即便在特大洪涝灾害期间，也没有群众因灾挨饿受冻。政治社会大局保持稳定，国防安全基础更加牢固，对外合作与国际融合持续深化。
范明政同时指出，在肯定成绩的同时，也要清醒认识到经济运行中仍存在不少困难和挑战：通货膨胀压力依然较大，汇率利率面临上行压力，黄金和房地产市场价格仍处高位；国内消费和出口增长势头有所放缓，公共投资资金拨付进度滞后；两级地方政府运行机制仍存在堵点难点；风暴、暴雨等自然灾害频发，对生产经营和民生保障带来持续影响。
范明政要求与会代表聚焦重点议题深入讨论、建言献策：包括政府、部委和地方在指挥调度中是否做到主动、及时、灵活、高效，哪些环节需要优化；10月份及前10个月经济社会发展的亮点与突出问题；应汲取的经验教训和政策启示。
此外，范明政要求会议科学研判形势发展新变化，提出各领域重点任务和务实举措，特别是推出促进经济增长的突破性措施，推动政治局决议有效落地，保障两级政府高效运转；统筹抓好文化社会、国防安全、对外工作；加强民生保障，重点推进社会住房建设、边境地区学校建设和自然灾害防治；梳理报送中央和国会的重点任务中存在的障碍，推动制度法规层面实现创新突破。（完）