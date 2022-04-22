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越南政府总理范明政主持召开资本市场安全发展会议

4月22日，越南政府总理范明政主持召开资本市场安全、透明、高效、可持续发展会议，旨在保持宏观经济稳定和经济各大平衡。 4月22日，越南政府总理范明政主持召开资本市场安全、透明、高效、可持续发展会议，旨在保持宏观经济稳定和经济各大平衡。

会议上的总结报告显示，越南资本市场在广度和深度上都迅速发展；规模、产品和流动性大幅增长，越南经济体调动金融资源。资本市场已形成并全面运行，拥有包括股票市场、债券市场、衍生品市场在内的组成部分。

2016-2021年间资本市场规模以28.5%的平均速度增长。目前，资本市场规模达到2021年GDP的134.5%，是2015年的3.5倍；其中股票市值相当于GDP的93.8%；债券市场规模达到GDP的39.7%。

2021年，在新冠肺炎疫情造成种种困难的背景下，越南政府和财政部为资本市场稳定发展出台了灵活的应对政策，助力资本市场发挥重要的中长期资本动员渠道的作用。

政府总理范明政在会议上致开幕词时强调，落实越南党革新开放和融入的主张35年后，越南已取得许多重要且颇具历史性意义的成就。其中，资本市场对这一成就做出重要贡献。

政府总理范明政在会上作结论时坦率指出，除了所取得的积极成果，证券市场最近出现许多风险。范明政要求政府继续坚定不移保持宏观经济稳定目标，控制通货膨胀，有效落实经济社会复苏与发展计划。

范明政要求财政部与有关部门行业制定法律框架，致力保护证券市场投资者的权利，采取措施促进资本市场和货币市场平衡发展。

至于违法行为的处理，政府总理要求公安部、政府监察总署与有关部门配合，及时发展并严格处理违反债券市场规则的行为，着力保护投资者的合法权利。

范明政表示，会议后，政府将颁布有关推进资本市场稳定发展的决议。（完）

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