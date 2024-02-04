越南政府总理范明政主持召开胡志明市特殊发展机制和政策部署会议

2月3日上午，越共中央政治局委员、越南政府总理、落实国会关于胡志明市特殊发展机制和政策(试点)的第98/2023/QH15号决议指导委员会（以下简称指导委员会）主任范明政主持召开指导委员会第二次会议。

2023年6月24日，越南国会颁布了第98/2023/QH15号决议，其中规定对胡志明市投资管理，金融和国家预算，城市、自然资源、环境管理，优先招商引资领域，科技管理、创新创意，市政府和守德市的结构组织等方面的部分特殊机制和政策。

在指导委员会第一次会议上，范明政总理向各部委、行业和胡志明市下达了落实第98号决议关于权力下放、行政改革，财务机制，屋顶太阳能发电系统，芹椰国际转运港发展，投资扩建胡志明市-隆城-油椰（Dầu Giây）高速公路，扩建胡志明市-中良高速公路，投资建设城铁基础设施等内容的具体任务。

指导委员会称，经过 6 个月执行第 98 号决议和指导委员会第一次会议召开两个月后，各部委、行业和志明市不断积极落实各项任务。

对于落实第98号决议，胡志明市已完成22项任务中的10项。对于有关指导委员会第一次会议结果的第506/TB-VPCP号通知中13项任务的落实情况，截至目前，有关部门已完成13项任务中的两项，正在实施过程中的任务有10项，有关建设城市铁路基础设施的第7项任务尚未实施。

范明政总理在会上发表讲话时对胡志明市市委、政府和人民努力完成2023年政治任务并取得了许多重要成就给予高度评价。范明政总理要求指导委员会成员继续发扬负责、自律、主动创新、敢想敢做的精神，提出建议和解决方案，以快速解决问题并有效落实各项任务。 各部委、行业和胡志明市需要加大指导力度，同时在落实各项任务过程中保持密切配合。（完）