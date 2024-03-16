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越南政府总理范明政主持召开消除困难 促进保障性住房发展会议
截至目前，全国已规划保障性住房建设用地1316块，规模8611公顷。2021年至2023年，全国实施保障住房建设项目499个，规模超过41.1万套住房。特别是，在120万亿越南盾（折合人民币约344.6亿元）用于建设社会保障性住房信贷计划中，迄今为止，银行已承诺向15个项目提供贷款，金额约为7万亿越南盾（折合人民币约20.1亿元），其中包括在7个地方的8个社会保障性住房建设项目已获得总之为6400亿越南盾（折合人民币约1.8亿元）的贷款资金。
会议上，代表们重点讨论和评估了各项保障性住房建设项目的结果、局限性及其主客观原因，并提出解决困难、促进保障性住房发展的方案。特别是审查指导方针、政策和机构；制作社会住房开发的规划、土地基金和财务等。
范明政总理指出，社会住房是正常住房，和其他类型的住房一样，必须保证其质量、安全、环境卫生；保证卫生、教育、社会等服务的基础设施和其他服务；保证水电供应。但区别是有针对买家和卖家的适当机制和政策。
政府总理范明政明确表示，各地发展保障性住房工人住房，必须与房地产市场发展相结合，按照各时期住房开发计划和规划，遵守法律、总体规划和主管部门批准的计划；确保技术和社会基础设施的同步发展。
政府总理范明政要求，全国各省与直辖市紧急制定2025年和2026-2030年保障性住房建设规划、目标和具体数量，递交建设部综合，在2024 年 11 月 30 日之前向政府总理汇报。（完）
会议上，代表们重点讨论和评估了各项保障性住房建设项目的结果、局限性及其主客观原因，并提出解决困难、促进保障性住房发展的方案。特别是审查指导方针、政策和机构；制作社会住房开发的规划、土地基金和财务等。
范明政总理指出，社会住房是正常住房，和其他类型的住房一样，必须保证其质量、安全、环境卫生；保证卫生、教育、社会等服务的基础设施和其他服务；保证水电供应。但区别是有针对买家和卖家的适当机制和政策。
政府总理范明政明确表示，各地发展保障性住房工人住房，必须与房地产市场发展相结合，按照各时期住房开发计划和规划，遵守法律、总体规划和主管部门批准的计划；确保技术和社会基础设施的同步发展。
政府总理范明政要求，全国各省与直辖市紧急制定2025年和2026-2030年保障性住房建设规划、目标和具体数量，递交建设部综合，在2024 年 11 月 30 日之前向政府总理汇报。（完）