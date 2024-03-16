越南政府总理范明政主持召开消除困难 促进保障性住房发展会议

截至目前，全国已规划保障性住房建设用地1316块，规模8611公顷。2021年至2023年，全国实施保障住房建设项目499个，规模超过41.1万套住房。特别是，在120万亿越南盾（折合人民币约344.6亿元）用于建设社会保障性住房信贷计划中，迄今为止，银行已承诺向15个项目提供贷款，金额约为7万亿越南盾（折合人民币约20.1亿元），其中包括在7个地方的8个社会保障性住房建设项目已获得总之为6400亿越南盾（折合人民币约1.8亿元）的贷款资金。会议上，代表们重点讨论和评估了各项保障性住房建设项目的结果、局限性及其主客观原因，并提出解决困难、促进保障性住房发展的方案。特别是审查指导方针、政策和机构；制作社会住房开发的规划、土地基金和财务等。政府总理范明政在会议上发言强调，我们党和国家的主张路线是在社会主义民主、社会主义法治国家和社会主义定向市场经济等三大支柱建设发展国家。在这一整个过程中，绝不牺牲社会正义、公平、保障和环境以换取经济增长；重视包括住房权在内的人权；住房是社会保障的三大支柱之一。范明政总理指出，社会住房是正常住房，和其他类型的住房一样，必须保证其质量、安全、环境卫生；保证卫生、教育、社会等服务的基础设施和其他服务；保证水电供应。但区别是有针对买家和卖家的适当机制和政策。政府总理范明政明确表示，各地发展保障性住房工人住房，必须与房地产市场发展相结合，按照各时期住房开发计划和规划，遵守法律、总体规划和主管部门批准的计划；确保技术和社会基础设施的同步发展。政府总理范明政要求，全国各省与直辖市紧急制定2025年和2026-2030年保障性住房建设规划、目标和具体数量，递交建设部综合，在2024 年 11 月 30 日之前向政府总理汇报。（完）