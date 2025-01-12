越南政府总理范明政主持召开政府组织机构调整指导委员会第九次会议

会议集中讨论准备提交职能机构关于根据政治局、中央指导委员会的指导意见，以及18号决议实施情况总结情况等基础上的政府组织机构调整方案，向各部门、地方下达该方案相关问题及其他重要内容的文件草案等。

越南政府总理范明政在会议上作结论时明确指出，认真落实中央政治局、中央指导委员会的指导意见，会议就提交职能机构政府组织结构的调整方案达成高度共识。根据该方案，精简后，将有22个部门机构，包括17个部和部级机构（减少5个），政府直属机构5个（减少3个）。与此同时，各部门机构旗下的总局、司、局、处、事业单位等机构也大量减少。

政府总理则称各位副总理按照负责的领域继续指导有关部门机构审查并提出合理方案，确保职能、任务不重复、不遗漏；每项工作仅委托一个机构执行，一个机构承担多项工作。尚未达到减少内部机构目标和指标的机构必须重新制定方案，尽力实现目标，确保各部委、部级机构和政府直属机构将再次进行内部机构精简，将内部机构总数精简至少15%至20%，合并机构内部组织总数精简至少35%以上。

范明政总理要求相关机关继续尽快完善相关报告和方案，进而上报职能机构，确保精简工作按期保质进行，同时将国家和民族利益放在最优先的地位。

范明政总理也强调了机构精简、与提升干部职员质量相结合的要求，做好思想工作以及对干部、公务员、职员和劳动者的制度与政策，保持各机构的团结与统一，并留住、吸引有才能、有能力、有素质、有声誉的人才。（完）