越南政府总理范明政主持召开国家重点交通工程指导委员会第24次会议

会议在政府驻地设主会场，与正在实施国家重点交通工程项目的27个省市分会场进行线上连接。

范明政致开幕词时表示，国家重点交通工程、项目取得了多项积极成果，多个航站楼、港口码头、桥梁、道路项目得以开工、竣工并推动实施。其中，完成高速公路3345公里，超额完成既定3000公里目标；从高平至金瓯的北南高速公路全线基本完成，并实现技术通车。

范明政强调，上述成果得益于党的领导、国会的支持、政府、总理、各位副总理的切实指导，以及各部委、地方、投资方、承包商的积极投入和人民的支持配合。

范明政要求继续完善剩余工作内容，将各桥梁、航站楼、港口码头、道路投入同步运营，朝着畅通、现代、明亮、绿色、清洁、美丽的方向发展；最大限度、最优化发挥各条高速公路的运营效益；继续补充完善各项配套工程；完善高速公路系统规划，与经济社会发展规划相结合。

范明政指出，党的十四大决议继续确定基础设施、体制、人力资源为三大战略突破口，其中目标是到2030年全国建成5000公里高速公路。目前，全国已完成和开工建设的高速公路已超过4000公里；接下来将继续投资各横向高速轴线和通往隆城国际机场的公路、铁路交通线路。

范明政要求，在完善和推动已开工项目建设的同时，要投资建设连接交通线路；做好原状恢复工作，营造明亮、绿色、清洁、美丽的环境景观；做好结算、决算、检查、审计工作，防止消极腐败和集团利益。同时，审查并立即为正在实施的项目安排资金；抓紧分配中期投资资金，提交下次国会会议审议。

范明政要求与会代表在会上讨论评估第23次会议交办任务的落实情况，明确指出存在问题和困难以及各相关主体的责任；指导委员会项目清单中各项目的实施情况和进度。

同时要求各地报告征地拆迁、材料供应工作情况，特别是计划于2026年上半年完工的项目；评估已实现技术通车项目的完工能力；检查是否需要审查补充与新投资高速公路的连接立交和连接点，以最大限度发挥项目投资效益。

据指导委员会的报告，在第23次会议上，范明政总理已向各部委和地方交办28项任务。各部委和地方已努力积极展开，截至目前，已按时完成3项任务；正在积极展开22项任务；3项任务尚未完成。然而，剩余工作量仍然巨大；一些项目在征地拆迁、建筑材料、手续、法律及机关单位间协调方面仍存在困难和问题。

越通社将持续更新此次会议相关信息。（完）