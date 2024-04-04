越南政府总理范明政主持召开国家教育培训体系改革创新委员会

4月4日上午，越南政府总理、国家教育培训改革创新委员会（委员会）主席范明政在政府驻地主持召开关于“近期至2030年、远期至2045年学前教育改革与发展 ”的委员会会议。

范明政表示，学前教育在越南人力资源发展战略中发挥着特别重要的作用，因为学前教育是人类发展中最低效阶段。

政府总理强调，越南国家建设和发展正在以社会主义民主、社会主义法治国家和社会主义方向的市场经济为基础，始终坚持以人为发展中心、主体、目标、动力和资源；最大限度地发挥越南人的智慧、才能、品质和道德；坚决不牺牲进步、社会公平、社会保障和环境来换取单纯的经济增长。

范明政要求委员会成员重点讨论有长远战略眼光的学前教育改革创新计划和项目，要按照国家不同时期的不同情况和条件分阶段实施，确保取得实效。

越共中央2023年11月24日签发的第42号决议（42-NQ/TW）设定了到2030年实现3至5岁学龄前儿童普及学前教育的目标。

每年全国超过530万名学龄前儿童得到抚养、照顾和教育；全国幼儿园达标率达56.9%，坚固教室占82.2%。

对5岁儿童的学前教育普及目标的成功实现，为推动学前教育发展形成了机制和动力，逐步满足养育、保育、教育儿童的需求。然而，学校、师资、教学设备等仍然面临短缺情况。

面对新时代国家发展需求，学前教育进行改革创新。目标是实现对3至5岁儿童的学前教育普及，同时改进学前教课程内容，特别是为改革创新工作调动资源和创造条件。

范明政高度评价并基本同意委员会成员和各部委、地方领导的报告和意见。范明政指出，教育培训改革创新必须以全面培养和发展越南人为目标，符合时代发展趋势，适合国内实际情况和条件。

为了解决教育培训事业，尤其是偏远地区、边境地区海岛地区的教育培训人力资源、基础设施限制和不平等问题，范明政要求审查并建立政策机制来动员用于学前教育改革的所有资源，特别是税收、土地获取和信贷政策；调动人力资源、提高学前教育人力资源质量的机制和政策。（完）