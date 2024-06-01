越南政府总理范明政主持召开今年5月份政府例行会议

6月1日上午，越南政府总理范明政在政府总部主持召开政府例行会议，评估5月份和2024年前5个月的社会经济形势；公共投资资金分配和支出情况；三项国家目标计划的实施情况；评估政府和政府总理的领导和管理工作；提出今年六月份及今后一段时期的重点任务。

越南政府副总理黎明慨、陈柳光；各位部长、部级机构和政府机构负责人；党中央和国会多个委员会、机构的领导代表；部分大型经济集团领导人一同出席会议。

政府总理范明政在会议上致开幕词时表示，今年 5月份，世界形势继续复杂多变，大国竞争激烈，冲突升级；美元价格、金价上涨；原油、基本生活用品、运输服务价格大幅波动；许多国家的货币政策趋势尚不明确；气候变化、自然灾害、流行病等造成严重影响，特别是厄尔尼诺现象造成的高温和干旱；部分国家和地区存在粮食不安全的潜在风险；尽管正在复苏，但主要经济体和越南的传统市场仍面临困难。

范明政总理强调，今年5月份国内经济社会形势继续向好，取得比4月份更好的成绩。今年5前个月大部分领域总体好于同期。工业、农业和服务业等三个领域的增长都得到促进；宏观经济稳定，通胀得到控制，主要平衡得到保障。文化、社会、制度建设、预防和打击腐败与消极现象、国防、安全和外交等领域得到促进；人民生活日益改善；越南的威信和国际地位不断增强。

范明政总理表示，除了取得的基本成果外，我们坦诚地承认还存在局限性、不足、困难和挑战。范明政总理要求代表们讨论和评估形势、积极和消极方面及其原因和经验教训。同时提出了6月份及今后一个时期的工作任务；特别是，政府成员澄清存在问题及其原因，并提出了具体解决方案，以迅速克服国会代表在第七次会议上提到的局限性和缺点。

在会议上，政府评估今年5月份社会经济形势延续积极复苏态势，好于4月份。总体来看，2024年前5个月大部分领域都会取得好于2023年同期的成绩。

宏观经济基本稳定，通胀得到控制，主要平衡有保障。今年前5个月平均居民消费价格指数（CPI）上涨4.03%。预计今年前5个月国家预算收入将达到全年预期的52.8%，同比增长14.8%。2024年 5月份货物进出口总额环比增长9.1%，累计2024年前五个月同比增长16.6%，贸易顺差80.1亿美元。2024年 前5个月，吸引外商直接投资（FDI）注册资本总额超过110亿美元，同比增长2%。

关于六月份及今后一个时期的主要任务和解决办法, 政府总理范明政指示，继续积极、灵活、及时、有效地运用货币政策；与合理、有针对性的财政扩张政策同步、和谐、密切配合；力争实现2024年经济社会发展目标。

范明政总理要求重点更新传统增长动力，大力培育新增长动力。其中，推动公共投资项目的实施；促进私人投资，加强公私合作；有选择地吸引外国直接投资；巩固传统市场，拓展新市场；促进刺激国内消费、电子商务和非现金支付。此外，大力培育新增长动力，尤其是机制、体制与政策；推动区域、跨区域和城市经济发展与联系；促进数字化转型、绿色转型、循环经济、共享经济、知识经济、半导体芯片、人工智能新产业等三领域的新增长动力。

最后。政府总理范明政要求政府成员和各部委领导认真、务实、诚实地工作，完成2024年和接下来的几年的经济社会发展任务和目标。（完）