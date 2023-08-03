越南政府总理范明政主持化解房地产市场困难和挑战的会议

8月3日下午，越南政府总理范明政主持召开视频会议，对政府2023年3月11日发布的第33号决议的落实情况进行评估，并出台房地产市场存在问题和困难的解决方案。



政府副总理黎明慨和陈红河，各中央部委领导，各省市人民委员会主席，各银行、协会和房地产企业等领导，各专家和科研人员出席了会议。



范明政总理致开幕辞时强调，虽然面临困难和种种困难和挑战，但在党和整个政治体系的有效领导下，2023年前7个月越南经济和社会出现了积极的变化。宏观经济稳定，通货膨胀率呈下降趋势，各大平衡得到保障，经济继续增长，生产经营活动逐渐得到改善，公共债务、政府债务和预算赤字得到有效控制。在经济社会成果中，房地产作出非常重要的贡献。

范明政总理认为，房地产市场对经济而言具有重要的作用，对人民、企业、经济增长和发展产生直接而广泛的影响，目前，经济的现金流和信用都与房地产有关。越南政府2023年3月11日发布了关于解决困难和促进房地产市场安全、健康、可持续发展的若干措施的第33号决议。其后，各部门和行业主动研究、制定、发布多项措施，提交政府和政府总理颁布多项机制和政策，及时化解房地产市场面临的障碍和困难。房地产市场呈现积极恢复的迹象。范明政总理指出，上述举动体现了政府在化解房地产困难的强有力承诺。

范明政总理强调，为了推动房地产市场稳定、安全、健康和可持续发展，各级部委、行业、企业和民众应本着“国家、企业和民众利益和谐，风险共担”的精神提高每个主体的责任感，携手解决困难。（完）