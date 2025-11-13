越南政府总理范明政主持会议 部署中部地区灾后恢复重建工作

范明政在会议总结发言中充分肯定各级部门在防灾减灾中展现的领导力，高度评价军队、公安在抢险救灾中的积极贡献，并对企业界及各界爱心人士向灾区提供的援助表示感谢。



范明政要求各级党委、政府、祖国阵线、各政治社会团体以及军队、公安、卫生等核心力量，慰问遇难者和失踪人员家属，扎实做好救助工作；全力推进失踪人员搜救、伤员救治，恢复民众生产生活秩序，切实解决好受灾群众的吃饭、穿衣、住宿、医疗等问题。财政部须迅速核查并统筹2025年中央预算内资金，结合地方需求，最晚于11月14日中午前向政府提交援助方案，确保集中安置受灾群众回迁 。



范明政指出，应借此契机推进居民点规划调整，有序组织危险区域及沿海地区人口迁移。除中央财政支持外，各地须统筹调动储备资源，全力推进1900间倒塌房屋重建与6.7万间受损房屋修缮工作。



范明政要求地方政府加快恢复电力、供水、交通、通信等关键基础设施，开展风险隐患排查，动员一切力量保障群众基本生活，及时组织危险区群众转移安置，并确保救济粮于11月14日前发放到位。各地应继续引导企业和社会力量发扬团结互助精神，积极投入灾后救助。



范明政指示国防部、公安部、祖国阵线及各政治社会组织立即投入灾后恢复重建；企业要尽快复工复产，防范供应链中断和外贸合同违约风险。教育与培训部须全面排查校舍损毁情况并开展修复工作；卫生部要加强统筹协调，指导恢复医疗卫生服务体系正常运行。



范明政强调，要坚持“水退人进、恢复跟进”原则，全力保障群众生产生活秩序恢复。相关部门、金融机构及保险单位要加快出台纾困政策，实施精准帮扶。银行业要落实贷款展期、债务重组等金融支持；财政部门研究推行税费缓缴措施；保险机构要提高理赔效率，推行预赔付机制。



农业与环境部要加强农业恢复指导，重点保障种苗、畜种供应；建设部要组织开展交通设施安全评估；工贸部要做好燃油、饮用水、建筑材料等关键物资保供稳价工作。财政部要牵头会同农业与环境部研拟灾后恢复重建政府决议。



范明政要求全面开展灾情损失评估。各部部长、机关首长、省市委书记和人民委员会主席要切实履行职责，加强统筹协调，依法依规处置各类问题，最大限度降低灾害影响。



此前，范明政总理在视察嘉莱省沿海乡坊13号台风“海鸥”灾情后，已召开专题会议，部署灾后恢复重建工作。



范明政充分肯定嘉莱省党委、政府及军民在抢险救灾中的工作成效，特别是及时组织群众转移，最大限度减少了人员伤亡，并对该省电力、通信系统恢复工作予以积极评价。同时指出，当前仍存在大量民房倒塌、学校和医疗设施损毁未修复等问题，要求地方和有关部门全力协助群众重建家园，严格落实“不漏一户、不落一人”的安置保障要求。



会议现场。图自越通社

范明政要求该省精准统计房屋倒塌、冲毁和严重损毁情况，立即统筹使用各集团、总公司及单位捐助的6000亿越盾资金，建设安置区，保障群众临时住所，同步推进损毁房屋修缮；加快推进沿海居民迁移安置，有序实施居民区向陆一侧转移，同时加强海岸带保护利用。要全面排查受损基础设施，立即组织修复重建；着力创造就业岗位，帮助群众恢复生计。



范明政指示军队、公安、民兵、自卫队、基层安保和青年力量积极参与灾后重建，协助企业清理厂区、恢复生产。银行业要安排专项信贷额度，实施贷款展期、还款计划调整等支持政策；财政部门要研究税费减免措施；保险机构要建立理赔绿色通道，优先办理预赔付。



据统计，13号风暴导致嘉莱省经济损失约5.9万亿越盾。范明政要求财政部做好统筹调配和及时拨付。当前，该省要优先动用地方储备资金修复关键基础设施。地方政治系统要广泛发动群众，齐心协力克服困难。



10月底至11月初，河静至得乐地区连续遭受台风与洪涝灾害，特别是在顺化、岘港一带，12号、13号台风叠加引发特大暴雨、洪涝的极端灾害，对人员安全、住房、教育设施、基础设施及生产经营造成严重损害，水产养殖业遭受毁灭性打击，民众生计受到严重影响。初步估计，此次灾害造成经济损失超过30万亿越盾，预计影响全国GDP增长0.2-0.4个百分点。



仅13号台风“海鸥”就造成6人死亡、39人受伤；1279间房屋倒塌，近9万间房屋受损或进水；524艘渔船沉没或损坏；超过5.4万口养殖网箱被毁。



越南党和国家领导人多次深入灾区指导救灾慰问群众。政府和政府总理及时调拨国家储备物资和预算内预备金支援灾区。政府总理已决定拨付1465亿越盾紧急救助资金，越南祖国阵线中央委员会也分配206亿越盾援助中部七省市。国防部、公安部累计动员数十万官兵和数千台装备参与抢险救灾。农业与环境部支援692吨救灾种子；财政部紧急调拨5300吨救济粮发往灾区。（完）