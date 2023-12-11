越南政府总理范明政主持仪式 欢迎柬埔寨首相对越南进行正式访问

12月11日上午，越南政府总理范明政在主席府按照对外国政府首脑的礼仪规格举行隆重仪式，欢迎柬埔寨王国首相洪玛奈于2023年12月11日至12日正式访问越南。

这是洪玛奈首相就任后首次对越南进行的正式访问，为进一步加强柬越良好关系作出贡献。

在庄严的气氛中，两国总理向两国国旗敬礼。范明政邀请洪玛奈检阅越南人民军仪仗队。

欢迎仪式结束后，范明政与洪玛奈前往政府驻地举行会谈。会谈前，两位领导人一同参观了政府办公厅与越南通讯社联合举办的关于越柬风土人情和两国友好关系的图片展。

按计划，洪玛奈将与越南党和国家最高领导人举行会谈和会见，回顾合作成果，讨论推动合作关系走向纵深和取得务实有效发展的措施。 与此同时，洪玛奈与范明政将同越南学生交流并出席越柬企业论坛。

自2005年两国高层领导人一致同意本着“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”的精神发展双边关系以来，两国关系在各个领域不断加强和发展，给两国人民带来了实实在在的利益，为世界乃至地区和世界的和平、稳定与合作做出了积极贡献。

两国高层领导人仍保持多种形式的互访、接触和交流。两国各部委、地方间务实合作机制日益有效落实，使双边合作关系日益深入。

两国国防安全领域合作不断加强；经贸投资合作快速发展，取得可喜成果。2022年，越柬贸易额达105.7亿美元，比2021年同期增长约10.88%。

越南目前是柬埔寨第三大贸易伙伴（仅次于中国和美国），也是柬埔寨在东盟的第一大贸易伙伴。截至目前，越南正在柬埔寨开展205个投资项目，注册资本总额达29.4亿美元，在对柬埔寨直接投资的东盟国家中排名第一。

越南企业在柬埔寨的投资和经营活动为柬埔寨王国的社会保障和繁荣发展做出了积极贡献。教育培训、交通运输、文化、卫生、电信等其他领域的合作也得到重视和推动。2023年，两国旅游往来呈现积极进展。过去10个月，赴柬埔寨旅游的越南游客达88万人次以上，赴越南旅游的柬埔寨游客达30万人次以上。

两国还在国际、地区和次区域论坛上密切配合，特别是在联合国、东盟及东盟主导的机制，为提升各自国家在地区和世界的威望和地位做出贡献。

可以说，洪玛奈对越南的正式访问将继续是对两国领导人进一步巩固和加强两国传统友谊和全面合作的决心的有力肯定，同时为双边关系升级带来新的合作机遇。（完）