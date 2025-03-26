此次访问距越共中央总书记苏林访新并推动两国关系升级为“全面战略伙伴关系”仅一周多时间，作为黄循财总理上任后首次访问越南，此行将有力推动苏林总书记访新成果的落实，并深化两国新关系框架的内涵。



范明政总理及夫人走到车门处迎接黄循财总理夫妇。首都河内少先队员为新加坡总理夫妇献上了鲜花，两国总理在手持越新国旗的青少年夹道欢迎下共同踏上红毯。



越南政府总理范明政欢迎新加坡总理黄循财。图自越通社

当两国领导人登上检阅台时，越新两国国旗伴随国歌声冉冉升起。范明政总理与黄循财总理在庄严气氛中共同向两国国旗致意。



随后，范明政邀请黄循财检阅越南人民军仪仗队，双方相互介绍高级代表团成员，并共同观看越南人民军仪仗队分列式。



欢迎仪式结束后，两位总理举行了会谈。会谈前，范明政与黄循财共同参观了由越南政府办公厅与越通社联合举办的越新两国风土人情及友好关系图片展。

越南政府总理范明政和新加坡总理黄循财检阅仪仗队。图自越通社

除与范明政总理会谈外，黄循财总理此行还将与越南党和国家、国会领导人举行会晤，并出席其他活动。



建交52年来，特别是苏林总书记近期访新后，越新关系正处于历史最好时期：政治互信持续深化，经贸投资紧密联系，人文交流日益密切。双方保持高层互访，在地区和国际场合密切协调。经贸投资合作成果尤为显著。



新加坡长期位居越南最大合作伙伴之列，2024年双边贸易额达103亿美元。



新加坡在对越投资排行榜上稳居东盟首位、在全球149个国家和地区中排名第二，目前投资项目4000个，注册资本总额超840亿美元。许多项目，尤其是越南-新加坡工业园（VSIP）成为两国经济合作典范。



越南政府总理范明政主持仪式 欢迎新加坡总理及夫人正式访越。图自越通社

越南在新投资项目153个，注册资金超6.9亿美元。新加坡是越南首个建立"数字经济-绿色经济"伙伴关系的国家。



教育培训合作成为双边关系亮点。30年来，新加坡合作计划已为越南培养逾2.1万名中高级管理干部。在新越南人超2万人。



此访正值两国重要历史节点：2025年新加坡将迎来独立60周年、李光耀逝世10周年；越南将庆祝建党95周年、建国80周年、国家统一50周年、加入东盟30周年，正迈向奋发图强新纪元。双方将就落实越新全面战略伙伴关系内涵深入探讨，共享战略目标，共商关切议题，携手应对挑战，增强发展韧性。黄循财总理夫妇此次访越必将取得圆满成功，推动越新全面战略伙伴关系行稳致远。（完）