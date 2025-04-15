越南政府总理范明政主持仪式 欢迎埃塞俄比亚总理正式访越

4月15日下午，在主席府，越南政府总理范明政主持仪式，欢迎埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德·阿里及夫人正式访越，并出席于4月14日至17日举行的第四届全球绿色增长与2030年全球目标伙伴关系（P4G）峰会。这是自1976年越埃建交以来，埃塞俄比亚高级领导人首次访问越南，也是两国时隔7年再次进行高级代表团访问。



在灿烂阳光下，范明政总理及夫人亲自到停车处迎接阿比总理及其夫人。当阿比总理接过河内儿童献上的鲜花后，两国总理并肩而行，在挥舞着越南和埃塞俄比亚国旗的学生们的热烈欢迎中步入仪式现场。



当两位领导人登上检阅台时，军乐队奏响了埃塞俄比亚和越南国歌。在庄严的氛围中，范明政总理与阿比总理一起向两国国旗致敬。



在雄壮的军乐声中，范明政邀请阿比总理检阅越南人民军仪仗队。随后，两位总理互相介绍了参加欢迎仪式的两国高级代表团成员，并共同观看越南人民军仪仗队的分列式表演。

欢迎仪式结束后，两位总理前往政府总部举行会谈。在会谈前，双方共同观看由政府办公厅与越通社联合举办的越南—埃塞俄比亚风土人情与良好关系图片展。



预计在此次正式访问越南期间，除了与范明政总理会谈外，阿比总理还将礼节性拜会越南党、国家和国会的最高领导人，并参加P4G峰会框架下的相关活动。



此次访问正值两国即将于2026年庆祝建交50周年之际。半个世纪以来，越南与埃塞俄比亚传统友好关系发展良好。越南共产党与埃塞俄比亚执政党“繁荣党”保持良好关系。自2014年起，埃塞俄比亚承认越南的市场经济地位。两国在多边论坛和国际组织中相互支持。



然而，目前越埃在经济、贸易和投资领域的合作仍较为有限，尚未与两国的潜力及政治外交关系相匹配。过去4年，双边贸易额保持在1000万至1500万美元之间。埃塞俄比亚在越南仅有一个投资项目，投资总额为1万美元。越南MK集团是唯一在埃塞俄比亚进行投资的越南企业。

此次访问体现了双方在新发展阶段提升并深化双边关系的战略愿景与意愿。双方将全面审视合作领域，并就未来更具实质性和有效性的合作方向与框架进行交流，特别是在贸易、投资、航空、科技、农业、网络安全等重点领域，为提升越南在非洲特别是埃塞俄比亚地区的形象和影响力作出贡献。



此外，阿比总理出席P4G峰会也体现出埃塞俄比亚对越南日益重要的国际地位的重视，以及与越南共同推动全球气候变化应对、绿色增长、创新和可持续发展的全球倡议的意愿。这也是越南积极、负责任地参与国际合作、共同发展的充分体现。（完）