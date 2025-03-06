越南政府总理范明政主持仪式，欢迎吉尔吉斯共和国总理对越南进行正式访问

这是自越吉建交以来吉尔吉斯共和国政府首脑首次访问越南；为推动越吉友谊不断走向深入并取得实效作出贡献。



范明政总理亲自走到车门口，热烈欢迎卡西马利耶夫总理并与其亲切握手。



当两国领导人登上检阅台时，在两国国旗下，军乐团奏响了两国国歌。在庄严的气氛中，范明政和卡西马利耶夫向两国国旗敬礼。范明政邀请卡西马利耶夫检阅越南人民军仪仗队。



欢迎仪式后，两国总理前往政府驻地举行会谈。会谈前，范明政和卡西马利耶夫共同参观了由政府办公厅与越通社联合举办的关于越吉两国友好关系和两国风土人情的图片展。

两国领导人登上检阅台，在两国国旗下，军乐团奏响两国国歌。图自越通社

吉尔吉斯共和国于1991年宣布独立一年后，与一年建立了外交关系。建交以来，两国一直保持良好的传统友谊。



不过，目前两国经贸合作处于一般水平。近期双边贸易额呈大幅增长态势，2023年达750万美元，2024年达1350万美元。截至2024年10月31日，吉尔吉斯共和国在越南有注册资本为500万美元的1个投资项目。可见，双方贸易合作潜力仍有待挖掘。



吉尔吉斯共和国总理阿德尔别克·卡西马利耶夫访在问期间除与越南政府总理范明政举行会谈外，还将会见一年党和国家高层领导人。双方将探讨如何推动两国政治、外交、经贸、投资等各领域关系发展，并拓展交通、农业、文化、教育、旅游、地方合作、人文交流等其他有潜力的合作领域，以适应新形势，在适当时候提升两国关系的水平。（完）