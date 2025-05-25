在会谈中，易卜拉欣向越南国家和人民对原国家主席陈德良的逝世表示深切哀悼。



他同时对越南高级领导人的英明领导充满信心，相信越南人民将在发展道路上取得更多成功，早日实现到2045年成为现代工业国家的目标。



范明政强调，越南始终重视并愿意推动与马来西亚的传统友谊与多方面合作关系。他指出，此次访问将为两国全面战略伙伴关系注入新的动力。



越南政府总理范明政与马来西亚总理易卜拉欣举行会谈。图自越通社

范明政在介绍越南革新事业取得的成就时强调，越南正在努力实施若干重点任务，包括精简政治体系组织、改革机制、释放发展潜力；将科技、创新、数字化转型视为头等重要的突破口；大力发挥民营经济的作用，并持续推进革新事业，主动、积极、全面、深度、高效地融入国际。



两位总理对两国双边关系近年来，特别是在2024年11月升级为全面战略伙伴关系后取得的进展表示满意。政治外交关系日益得到巩固；经贸投资合作成为两国关系的亮点，2024年双边贸易额达142亿美元。马来西亚仍保持在越南十大投资来源国之列，注册投资总额超过130亿美元。



关于未来合作方向，双方一致同意继续加强各级、各渠道的代表团互访与高层接触；有效落实双边合作机制，力争到2030年实现双边贸易额达200亿美元，其中着力实现贸易平衡；限制贸易壁垒的设置；促进具有潜力和优势的农水产品、食品、电子零件、建材等进出口便利化；拓展数字经济、循环经济、绿色经济等领域合作。



范明政表示，越南愿为马来西亚长期稳定地提供大米，并建议马来西亚支持越南发展清真产业，尽早签署相关合作文件。



双方还一致同意加强国防安全领域合作，推动签署相关文件；探讨国防工业合作与人员培训；建立两国海军、空军、海警之间的合作机制；协调打击恐怖主义及跨国犯罪；加强打击恐怖及反动组织合作，并强调不允许任何个人或组织利用一国领土对抗另一国。



两国总理出席胡志明市国家大学与马来西亚国立大学的合作意向书签署仪式。图自越通社



两位总理强调海洋与大洋合作的重要性，考虑设立关于海上问题的磋商机制，以及建立打击非法、不报告、不受管制（IUU）捕捞的热线机制。



在多边与地区合作方面，双方高度评价两国在国际组织中的协调与互相支持。范明政再次强调，越南将与东盟轮值主席国马来西亚及其他成员密切合作，落实既定优先事项，共同建设一个“包容与可持续”的东盟。



两位总理一致同意在东海问题上坚持东盟共同立场；继续协调推进“东海行为准则”（COC）下一阶段谈判；为建设一个实质性、有效、符合国际法特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）的COC作出积极贡献。（完）