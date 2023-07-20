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越南政府总理范明政与马来西亚总理安瓦尔举行会谈
安瓦尔总理高度评价越南在促进经济社会复苏和发展过程中取得的成果。趁此机会，郑重邀请范明政总理访问马来西亚。
两位总理对近期，特别是2015年被提升至战略伙伴关系后双边关系呈现发展势头表示满意。政治、外交关系日益得到巩固。马来西亚是越南在东盟的第二大贸易伙伴和在世界上的第九大贸易伙伴，是越南十大投资来源国之一。双方旅游、劳务、教育培训等受新冠肺炎疫情直接影响领域的合作强劲复苏。
范明政强调，越南愿向马来西亚稳定和长期提供大米，同时建议该国援助越南发展清真食品工业，尽早在该领域签署合作协议。
双方还一致同意加强在国防、安全等领域的合作，推进各有关文件的签署；就推动国防工业、培训等领域的合作；建立两国海军、空军和海警等力量之间的合作机制；配合打击恐怖和敌对势力；强调不允许任何个人和组织利用本国领土反对对方。
两位总理还强调了海洋合作的重要性；审议建立海上问题磋商机制和建立打击非法、不报告、不管制（IUU）捕鱼热线电话。范明政建议马来西亚支持越南解除欧洲委员会对越南水产产业的黄牌警告。
两位总理一致同意推进其他领域的合作，如审议尽早签署新的航空和旅游领域合作协议；增加航班数量；推进教育培训、劳务、农业、文化、体育等领域的合作。
两国总理一致同意维持东盟对东海问题的立场；继续在“东海行为准则”（COC）下阶段磋商中保持配合；为确保达成实质性、高效和符合国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》的COC做出积极贡献。
会谈后，两位总理见证了双方2个文件的签署，为两国经济和科技合作联合委员会第其次会议协议纪要和越南工商联合会与马来西亚商会之间的合作备忘录。（完）