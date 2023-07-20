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越南政府总理范明政与马来西亚总理安瓦尔举行会谈

20日下午，越南政府总理范明政在主席府隆重举行仪式，欢迎马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣携夫人访问越南。欢迎仪式结束后，两位总理举行了会谈。 会谈上，范明政总理欢迎马来西亚总理安瓦尔访问越南，强调在两国纪念建交50周年的背景下此次访问具有重要意义；祝贺马来西亚取得的突出成就，表示相信马来西亚将成功实施由安瓦尔总理提倡的“昌明大马”战略，成为高收入和可持续发展的国家。

安瓦尔总理高度评价越南在促进经济社会复苏和发展过程中取得的成果。趁此机会，郑重邀请范明政总理访问马来西亚。

两位总理对近期，特别是2015年被提升至战略伙伴关系后双边关系呈现发展势头表示满意。政治、外交关系日益得到巩固。马来西亚是越南在东盟的第二大贸易伙伴和在世界上的第九大贸易伙伴，是越南十大投资来源国之一。双方旅游、劳务、教育培训等受新冠肺炎疫情直接影响领域的合作强劲复苏。

越南政府总理范明政与马来西亚总理安瓦尔举行会谈 hinh anh 2

会谈场景。图自越通社

关于今后合作方向，双方一致同意加强党际、国家、政府和国会/议会等渠道的代表团互访和高层接触; 审议建立以灵活形式或在各多边框架进行频繁或定期会晤沟通机制；尽早推进实施所签署的专业合作机制；力争到2025年双边贸易额达180亿美元；限制采用贸易壁垒；为双方拥有潜力和优势产品，如农产品、数次含品、食品、电子零部件和建材的进出口创造便利条件；利用来自《区域全面经济伙伴关系协定》和《全面与先进跨太平洋伙伴关系协定》等贸易协定带来的机会，扩大在数字经济、循环经济、绿色经济和共享经济等领域的合作。

范明政强调，越南愿向马来西亚稳定和长期提供大米，同时建议该国援助越南发展清真食品工业，尽早在该领域签署合作协议。

双方还一致同意加强在国防、安全等领域的合作，推进各有关文件的签署；就推动国防工业、培训等领域的合作；建立两国海军、空军和海警等力量之间的合作机制；配合打击恐怖和敌对势力；强调不允许任何个人和组织利用本国领土反对对方。

两位总理还强调了海洋合作的重要性；审议建立海上问题磋商机制和建立打击非法、不报告、不管制（IUU）捕鱼热线电话。范明政建议马来西亚支持越南解除欧洲委员会对越南水产产业的黄牌警告。

两位总理一致同意推进其他领域的合作，如审议尽早签署新的航空和旅游领域合作协议；增加航班数量；推进教育培训、劳务、农业、文化、体育等领域的合作。

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范明政总理和安瓦尔·易卜拉欣总理参观由越通社和政府办公室联合举行有关越马关系的图片展。图为越通社副社长段氏雪绒向两位总理介绍越马合作成果。图自越通社

关于多边和地区合作，双方高度评价两国经常配合和互相支持参加各国际组织竞选；一致同意同东盟其他国家配合，确保东盟团结同意；一道努力为实现2023年东盟优先事项提出适合的倡议。范明政强调支持马来西亚成功担任2025年东盟轮值主席国。

两国总理一致同意维持东盟对东海问题的立场；继续在“东海行为准则”（COC）下阶段磋商中保持配合；为确保达成实质性、高效和符合国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》的COC做出积极贡献。

会谈后，两位总理见证了双方2个文件的签署，为两国经济和科技合作联合委员会第其次会议协议纪要和越南工商联合会与马来西亚商会之间的合作备忘录。（完）

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