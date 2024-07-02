越南政府总理范明政与韩国大型企业举行座谈

越通社特派记者报道，7月1日上午，正在对韩国进行正式访问的越南政府总理范明政在首都首尔出席与从事工业、能源、金融、信息技术、医药等领域的韩国多家大型企业领导人举行早餐座谈。



越南政府总理范明政在早餐座谈上发表讲话时指出，建交30多年后，越韩关系目前正处在历史最好时期，双方互为彼此在许多领域的最重要合作伙伴。韩国继续保持越南第一大外商直接投资来源国、第二大官方发展援助来源国、第二大客源市场、第三大劳务输出市场和第三大贸易伙伴等地位。



2023年，越南与韩国双边贸易额将达到761亿美元。韩国对越南直接投资超过870亿美元，项目数量约1万个。目前，在韩越南人近30万人，在越韩国人约20万人。



范明政向与会代表介绍了 “四不”防务政策等越南基本政策。他说，在当前形势下，越南宏观经济持续稳定，通胀基本得到控制，主要指标运行在合理区间；公共债务、政府债务、外债均在安全线以内；经济保持良好增长势头等。



范明政希望韩国企业继续扩大对越投资合作，进一步丰富越韩全面战略伙伴关系的内涵。



在座谈会上，现代汽车、GS Energy、斗山能源有限公司(Doosan Enerbility)、KB金融集团、韩亚金融集团(Hana Financial Group)、新韩银行(Shinhan Bank)、MB Bank、韩国浦项国际(POSCO INTERNATIONAL)等韩国领先企业的领导人高度赞赏越南的投资环境，并表示，他们在越南的合作与投资卓有成效。

韩国企业希望继续在能源领域，特别是可再生能源和液化天然气能源；航空发动机制造；造船;建设同步互联的数据中心，促进公共服务数字化；开设银行分行；保健等领域对越南投资。希望越南各部委、机构继续推进行政审批制度改革，确保贡献稳定和多样化电源等。



范明政建议，除传统领域合作外，双方应在数字经济、绿色经济、循环经济、共享经济、知识经济、人工智能等新兴产业进行合作。



范明政建议韩国企业继续向越南提供金融资源、基础设施建设、健全制度和政策、培养高素质人力资源、提高治理能力等领域的支持。



范明政建议韩国投资者继续积极参与社会保障工作；支持越南企业参与韩国企业价值链和全球价值链。



范明政相信本着“三个共同”（共同倾听、共同理解；共同分享愿景和行动；共同努力、共同享受、共同胜利、共同发展）； “利益和谐，风险共担” 精神，越韩两国投资者和企业将为两国关系做出更大贡献，造福两国人民 。



范明政指示越南各部委和地方认真吸收采纳与会代表关于吸引投资、改善营商环境、增强竞争力等方面的意见和建议，创造性、有效地将其运用到越南的发展实践中。



范明政重申，越南政府始终倾听、陪伴、支持，愿为包括韩国投资者在内的外国投资者在越南顺利、有效和可持续地投资和开展经营投资活动创造有利条件。（完）