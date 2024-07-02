越南政府总理范明政与韩国国务总理韩德洙举行会谈

韩德洙对范明政的此访表示欢迎，并强调在两国关系在各个领域务实、良好发展的背景下，此访具有重大意义。



韩德洙强调，越南是韩国在东盟—韩国团结倡议（KASI）和韩国印太战略中的重要伙伴，越南同时是韩国在东盟第一大发展合作伙伴、第三大贸易伙伴和第一大投资伙伴。



会谈中，两国领导人回顾2022年12月两国关系升级为全面战略伙伴关系以来所取得的实质性进展，讨论推动全面战略伙伴关系更强劲、更务实发展的主要方向和具体措施。



范明政强调，两国关系在政治互信、贸易、投资、旅游、民间交流、科技合作、劳务、地方合作、地区和国际问题合作等方面取得进展，并建议韩德洙关注指导今后双方合作的5项优先事项。



双方一致同意密切合作，推动两国政党、国家、政府、国会、民间交流等渠道的各级代表团互访与接触，进一步增进政治互信和了解，为促进和扩大双边各领域合作奠定基础；同时就加强防务安全领域务实合作达成共识；协调落实两国合作协议，包括有效实施《落实越韩全面战略伙伴关系行动计划》。



范明政总理和韩德洙总理共同见证关于制定落实双边贸易额目标行动计划的谅解备忘录的移交。图自越通社

双方一致认为，经济是两国合作的重要支柱；强调要在《越南与韩国自由贸易协定》签署10周年之际，密切协调和落实务实措施，早日实现2025年双边贸易额达到1000亿美元，到2030年达到1500亿美元并且实现贸易平衡和可持续的目标；同意指示各部委加快有关对2024年越南柚子和韩国甜瓜开放市场的程序。



韩德洙表示，创造有利的投资条件对于两国持续扩大贸易和投资、加强工业领域合作以及中小企业创业合作是必要的；建议越南积极支持化解在越韩国企业的困难；强调将支持越南企业更深入地参与韩国企业主导的在越生产供应链，建议双方加强韩国企业投资促进合作以建立稳定的矿产供应链。



韩德洙强调，韩国继续视越南为发展合作领域的重要战略伙伴，并表示，韩方优先通过韩国国际协力机构的无偿援助支持越南培训工业人力资源；承诺进一步扩大对公共行政、电子政务、教育、研发等领域的无偿援助规模。



范明政建议韩国继续为越南加工食品、农水产品、时令水果等优势产品进一步开放市场；鼓励韩国企业扩大对越南投资，特别是在液化天然气（LNG）、数字经济、绿色经济、循环经济、半导体、可再生能源、科技生物技术、人工智能（AI）等领域；加强在越南的研发中心建设。



双方同意加强两国文化、旅游、教育、民间交流等领域的合作。范明政建议韩国政府促进越南驻釜山市总领事馆在2024年尽快成立，并设立韩国越南文化中心；简化签证手续，考虑为入境韩国的越南公民免签，从而促进两国旅游合作；加强两国地方间合作，在越南各地方有效开展“相约韩国”活动机制；一致同意在联合国、东盟等地区和国际多边机制上保持密切合作。



两国领导人在确保东海的安全、航行和飞越自由方面有着共同愿景；支持根据国际法，尤其是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982），以和平方式解决争端。范明政强调，越南一贯支持朝鲜半岛无核化，促进朝鲜半岛对话、和平、稳定、合作与发展。



会谈结束后，范明政和韩德洙就会谈成果发表联合新闻公报，并共同见证两国各部委、机构9份合作文件文本交换。



合作文件包括：

一、 越南计划投资部与韩国外交部关于韩国向越南提供无偿援助的谅解备忘录；



二、 代表越南社会主义共和国政府的财政部与韩国进出口银行签署的美安-高领高速公路项目一期投资建设贷款协议；



三、 越南工贸部同韩国产业通商资源部关于制定朝着更加平衡方向实现双边贸易额1500亿美元目标行动计划的的谅解备忘录；



四、 越南科学技术部与韩国中小企业和创业企业部关于创业生态系统发展合作与交流的谅解备忘录；



五、 越南计划投资部与韩国中小企业和创业企业部关于中小企业和创业企业领域合作的谅解备忘录；



六、 越南自然资源环境部与韩国环境部关于合作建立资源循环工业园区项目的谅解备忘录；



七、 越南国家竞争委员会与韩国公平交易委员会合作谅解备忘录；



八、 越南河国家大学与韩国首尔国立大学合作备忘录；



九、 越南社会主义共和国胡志明国家政治学院与大韩民国人力开发院关于公共部门人力资源开发领域合作谅解备忘录。（完）